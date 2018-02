Bereits Ende 2017 will Tesla sein Model 3 ausliefern, ein deutlich günstigeres E-Auto, das rund 35.000 Euro kosten und mit vollem Akku mindestens 350 Kilometer weit fahren soll. Auffällig an dem Wagen sind sein ausladendes Coupé-Heck und der lamellenfreie Kühlergrill. Selbst die Basisversion sprintet in 6 Sekunden auf 100 km/h. Für das Auto liegen hunderttausende Reservierungen vor - ein Weckruf für die etablierten Hersteller (mehr dazu lesen Sie in manager magazin 2/2017 - am Kiosk oder digital erhältlich).