Erste Fahrer über Teslas Model 3 "BMW und Mercedes sollten sich Sorgen machen"

Tom Randall ist begeistert. Als einer der ersten durfte der Bloomberg-Journalist Teslas neustes Auto, das Model 3, testfahren - und kommt nun aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Es ist wenig, bequem, die Lenkung spricht so direkt an, dass Sie dauernd grinsen müssen", schreibt Randall - und damit habe er noch gar nicht mit den wirklich herausragenden Punkten, dem "good stuff", angefangen.

Das Model 3 sei eine "neue Art der Auto-Erfahrung", so der Journalist: Einen Schlüssel brauche man selbstverständlich nicht, per Bluetooth lasse sich das Auto mit dem Smartphone öffnen. Plan B ("falls das Handy den Geist aufgibt oder Sie Ihr Auto einem Valet-Service überlassen") sei eine Schlüsselkarte, die, auf die Mittelkonsole gelegt, den Motor starte. Tesla, so fasst es Randall zusammen, "wird besser darin, Autos zu bauen." Selbst den Vergleich mit Deutschlands Premium-Autobauern müsse das Unternehmen nicht scheuen: "BMW und Mercedes sollten sich Sorgen machen."

"Top-Gear"-Journalist Charlie Turner durfte am Freitagabend ebenfalls eine Runde im Model 3 drehen ("Mein Co-Pilot war [Tesla-Manager] Jerome Guillen, dessen eigenes Auto es auch war. Kein Wunder, dass er nervös aussah"). Turner lobte anschließend die Beschleunigung des Wagens (von 0 auf 60 Meilen in 5,1 Sekunden) und die Ruhe, die Auto durch Interieur und Schallisolierung ausstrahle.

Musk erwartet Höllentour für Model 3: Vom wem Tesla jetzt Gefahr droht

Insgesamt, so Turners Fazit, stelle das Model 3 einen "wichtigen Meilenstein der Tesla-Story" dar; es könne andere weit hinter sich lassen, solange Tesla es bloß schaffe, die aktuell riesige Nachfrage zu stillen, "eine Herausforderung, die nicht unterschätzt werden kann, aber auch eine, bei der man vor dem Hintergrund der bisherigen Firmengeschichte nicht gegen Tesla wetten würde."

Trotz des optimistischen Fazits schreibt Turner noch vergleichsweise nüchtern über das Model 3. Randall oder Matthew DeBord von "Business Insider" ("Die ganze Welt will dieses Auto") liefern geradezu Elogen auf den Wagen ab ab, von dem Teslas Fortbestehen als Unternehmen entscheidend abhängt. Alle diese Ausführungen sind denn auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen: Randall, Turner und Co. mögen einige Runden im Model 3 gedreht haben, einen Langzeittest hat das Model 3 jedoch noch nicht absolviert. Ohnehin neigen viele Silicon-Valley-Journalisten zu einer ordentlichen Portion Fortschrittsoptimismus.

Sollten allerdings auch andere frühe Fahrer des Autos ähnlich positiv berichten, müssen sich BMW Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen wohl wirklich Sorgen machen.

