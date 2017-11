Tesla verbrennt 16 Millionen Dollar am Tag Tesla meldet Rekordverlust - und bestätigt Bau eines Werkes in China

Soll es bringen: Tesla-Chef Elon Musk mit Model 3.

Bis zuletzt hatte Tech-Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk Optimismus für das dritte Quartal verbreitet - zuletzt mit einem Foto von einem Camping-Lagerfeuer auf dem Dach der Gigafactory. Am Mittwochabend dann aber musste sein Elektroautobauer Tesla Ernüchterndes vermelden: Insgesamt 1,4 Milliarden Dollar an Cash verbrannte Tesla im Quartal - das entspricht einem Abfluss von 16 Millionen Dollar pro Tag. Das Unternehmen baut gerade seine Gigafactory und die Produktion für das Massenmodell "Model 3" auf - und verspricht seinen Anlegern dadurch den Durchbruch.

Im dritten Quartal allerdings fiel ein Rekordverlust von 619 Millionen Dollar (533 Mio Euro) an, im Vorjahreszeitraum hatte die Firma 22 Millionen Dollar verdient.

Anleger reagierten enttäuscht, obwohl ein deutlicher Verlust bereits erwartet worden war. Die Aktie von Tesla fiel nachbörslich um rund 5 Prozent und droht nun unter die Marke von 300 US-Dollar zurückzufallen.

Umsatz klettert um rund 30 Prozent

Immerhin kletterte der Umsatz um knapp 30 Prozent auf drei Milliarden Dollar, das war mehr als von Analysten erwartet. Zu den Problemen bei der anlaufenden Massenfertigung von Teslas erstem Mittelklasse-E-Auto Model 3 hieß es im Brief an die Aktionäre, die Produktion sei in der Startphase eine Herausforderung, werde aber stetig erhöht.

"Wir machen weiter Fortschritte, die anfänglichen Engpässe zu lösen". Inzwischen will das Unternehmen einen wichtigen Grund für den Engpass gefunden haben. Mit lediglich 260 hergestellten Fahrzeugen verfehlte das Unternehmen seine Ziele für das Model 3 im dritten Quartal massiv.

Das Model 3 ist ein Hoffnungsträger, weil es mit 35.000 Dollar nur halb soviel wie das Flaggschiff Model S kostet. Im kommenden Jahr sollen insgesamt 500.000 Teslas vom Band rollen - die meisten davon Model 3.

Tesla bestätigt Bau eines Werkes in China

Tesla hat unterdessen eine Einigung mit den chinesischen Behörden für den Bau eines Werks in Shanghai bestätigt. "Die chinesische Fabrik soll in etwa drei Jahren mit der Produktion beginnen", sagte Tesla-Chef Elon Musk am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Telefonkonferenz.

Dort solle in erster Linie das Tesla-Modell 3 für den chinesischen Markt und möglicherweise für weitere Länder in der Region gefertigt werden. Die Produktion des Wagens vor Ort sei "die einzige Möglichkeit, dieses Auto in China erschwinglich zu machen", sagte Musk.

Das "Wall Street Journal" hatte vergangene Woche über eine Einigung zwischen Tesla und den chinesischen Behörden für den Bau eines Werks in dem Land berichtet. Der Autobauer hatte dies zunächst nicht kommentieren wollen.

China treibt den Bau von E-Autos voran. Ab 2019 führt die Volksrepublik eine Quote ein: Die Autohersteller im Land müssen dann zehn Prozent ihrer Verkäufe mit Elektro- oder Hybridautos machen. Die ausländischen Autohersteller können diese Quote derzeit nicht erfüllen und versuchen deshalb zusammen mit ihren chinesischen Partnerunternehmen, den Anteil von E-Autos kräftig zu erhöhen.

soc, dpa