Elektroauto-Pionier trickste bei Subventionen Bundesamt schmeißt Tesla aus Förderliste

Zur Großbildansicht Tesla Motors Keine Förderung mehr: Tesla Model S

Tesla-Käufer erhalten keine Umweltprämie mehr. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat den Hersteller von der Förderliste gestrichen. Nach einem Medienbericht steht der Elektroautopionier im Verdacht des unlauteren Wettbewerbs und der Verbrauchertäuschung. Tesla dementiert.

Als die Bundesregierung im vergangenen Jahr eine Prämie von bis zu 4000 Euro für den Kauf eines Elektroautos auslobte, war es nicht ihr Ziel, damit bis zu 150.000 Euro teure Luxusversionen von Tesla oder Porsche zu subventionieren. Deshalb zog sie für die Förderfähigkeit eine Obergrenze von 60.000 Euro.

Mit einem Trick, über den manager magazin Online bereits ausführlich berichtete, gelang es dem kalifornischen Autobauer dann gleichwohl, auch Tesla-Käufern Zugang zur Prämie zu verschaffen. Tesla-Chef Elon Musk ersann einfach ein arg abgespecktes Basismodell für rund 58.000 Euro. Die beim Model S eigentlich serienmäßigen Standards wie Navigationssystem, Rückfahrkamera oder elektrisch einklappbare Außenspielgel konnte der Käufer dann mittels "Komfortpaket" dazukaufen, ohne aus der Förderung zu fliegen.

Ein cleverer Schachzug, möchte man meinen: Denn auf diesem Umweg konnten Käufer quasi aller Tesla-Modelle die aus Steuermitteln subventionierte Prämie abgreifen - bis hin zur 150.000-Euro-Variante, die von 0 auf Hundert in 3 Sekunden beschleunigt.

Hat sich Tesla damit widerrechtlich staatliche Subventionen erschlichen? Die Bundesregierung sieht das offenbar so. Denn der Hersteller ist aus der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge geflogen. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Dokument des zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hervor .

Zuvor hatte das Magazin "Auto Bild" darüber berichtet, dass Tesla wegen des Verdachts des unlauteren Wettbewerbs und der Verbrauchertäuschung der Entzug der Förderung drohe. Das ist ist jetzt ganz offensichtlich geschehen.

Den Schwindel deckte das Magazin bei einem verdeckten Testkauf eines Model S 75D ohne das besagte Komfortpaket auf. Dem Bericht zufolge erklärte ein Tesla-Kundenberater dem Testkäufer, das gewünschte Modell sei nicht ohne das Komfort-Paket erhältlich. Bei dem kolportierten Basismodell gehe es ausschließlich darum, "den Umweltbonus mitzunehmen".

Laut "Auto Bild" hätten andere Kunden Ähnliches erlebt: Entweder stornierte Tesla die Bestellungen des Model S 75D ohne Extras oder das Auto wurde zum Basispreis geliefert - allerdings mit der Komfort-Ausstattung. Mit anderen Worten: Tesla bewarb offenbar ein Auto, dass es so nicht zu kaufen gibt, um für seine Kunden staatliche Subventionen abzugreifen.

Das BAFA war für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen. Tesla teilte am Freitagvormittag schriftlich mit: "Jeder in Deutschland kann eine Tesla Model S Basisversion ohne Komfortpaket bestellen, und wir haben solche Autos an Kunden ausgeliefert." Der Autobauer werde dem von "Auto Bild" geschilderten Fällen nachgehen und "geeignete Maßnahmen" ergreifen.