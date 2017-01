Neue Bilder und Details zu Teslas Gigafactory So funktioniert die größte Fabrik der Welt

Der Bau von Teslas riesiger Batteriefabrik in der Wüste von Nevada schreitet zügig voran. Zwar nimmt das Bauwerk erst einen Bruchteil der geplanten Gesamtausmaße an, doch in den bereits errichteten Gebäudeteilen wird schon gearbeitet. In der vergangenen Woche haben Tesla Börsen-Chart zeigen und Partner Panasonic Börsen-Chart zeigen nach eigenen Angaben mit der Serienproduktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen begonnen.

Zu diesem Anlass führte Tesla-Chef Elon Musk eine Gruppe von Investoren durch die Produktionsstätte. Inzwischen ist eine Art Laufzettel für die kleine Tour aufgetaucht, aus dem weitere Details darüber hervorgehen, wie die Fabrik konzipiert ist und funktionieren soll.

Schritt für Schritt illustriert das Dokument den Prozess von der Kathoden- und Anodenherstellung bis zum Verpacken der Zellen zu Modulen. Die einst von Tesla-Vorstand JB Straubel formulierte Vision, dass auf der einen Seite der Fabrik Eisenbahnwaggons mit Rohstoffen hinein- und auf der anderen Seite fertige Module herauskommen, könnte also Wirklichkeit werden. Die Besucher konnten bereits die letzten Schritte des Produktionsprozesses in Augenschein nehmen.

Teslas Angaben zufolge hat ein deutsches Partnerunternehmen bereits damit begonnen, in der Gigafactory die Metallhüllen für die neuen Zelltypen herzustellen. Diese Zellen vom Typ 2170 ersetzen die legendären Laptopzellen vom Typ 18650. Um welches Unternehme es sich handele, beantwortete Tesla auf manager-magazin.de-Nachfrage nicht.

Konkreter wurde das Unternehmen beim Thema Energieversorgung der neuen Fabrik. Unternehmenschef Musk will zur Batterieherstellung ausschließlich auf Strom aus erneuerbaren Energien zurückgreifen, über einen Gasanschluss verfügt die Gigafactory angeblich gar nicht.

Stattdessen wird das Hallendach laut dem Handout eine 70-Megawatt-Dachanlage zieren. Sie wäre mit Abstand weltweit die größte ihrer Art. Der Fachblog "Elektrek" nennt eine 10-Megawatt-Anlage des Hausgerätegiganten Whirlpool und ein 11,5-Megawatt-Solardach in Indien als bisherige Rekordhalter. Zusätzlich sollen Solarpaneele auf umliegenden Freiflächen erreichtet werden.

Die benötigte Wärme will Tesla unter anderem mit der Verbrennung von Produktionsabfällen erzeugen. Den Frischwasserbedarf soll ein Wiederaufbereitungssystem minimieren.

