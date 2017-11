Kritik vom Ex-GM-Chef US-Autolegende Bob Lutz sieht Tesla dem Untergang geweiht

Mit der Präsentation des Elektro-Trucks "Semi" und eines neuen "Roadster 2" mit geplanten 1000 Kilometer Reichweiter hat Tesla-Chef Elon Musk in der vergangenen Woche noch einmal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dennoch kann Musk die aktuellen Probleme bei der Produktion des Model 3 damit nicht überdecken: Seit der Tesla-Chef den Beginn der Massenproduktion von Teslas wichtigstem Modell ins nächste Frühjahr verschoben hat, wächst die Zahl der Kritiker, die schwierige Zeiten auf Tesla Börsen-Chart zeigen zukommen sehen.

Zu diesen Skeptikern zählt auch US-Autolegende Bob Lutz. Der ehemalige Chef des US-Autoriesen General Motors Börsen-Chart zeigen, der vor seinem Amtsantritt bei GM auch bei Ford Börsen-Chart zeigen, Chrysler und BMW Börsen-Chart zeigen gewirkt hatte, hat sich in der vergangenen Woche erneut skeptisch zu Tesla geäußert. Tesla sei "doomed", sagte Lutz einem Bericht des "Business Insider" zufolge.

Dabei ist Lutz voll des Lobes für die Führungsqualitäten von Tesla-Chef Elon Musk. Tesla sei nicht schlecht geführt, im Gegenteil, sagte Lutz in Anspielung auf die ausgeprägten Marketing-Qualitäten des Tesla-Frontmannes. Doch leider, und das sei das Problem, habe Tesla keinen entscheidenden technologischen Vorsprung und damit auch keinen Vorteil neben etablierten Autoherstellern wie GM, Ford, Daimler, BMW oder Volkswagen.

General Motors zum Beispiel habe sein günstiges Elektromodell "Chevy Bolt" bereits auf den Markt gebracht und könnte zum Jahresende bereits 5000 Chevy Bolt pro Monat verkaufen - während Tesla sich weiterhin darum bemühe, die Produktion des Model 3 auf einige hundert pro Woche hochzufahren.

Zudem fahren etablierte Autohersteller ihre Investitionen in die Elektromobilität derzeit rasch hoch: Mercedes stellt seine Transporter-Flotte auf Elektromobilität um, und Volkswagen will von 2018 bis 2022 satte 34 Milliarden Euro in die Entwicklung von E-Autos, autonomen Fahren und neuen Mobilitätsdiensten stecken.

Geld, das GM, Daimler und VW durch den Verkauf von Millionen von Autos erwirtschaften - und das Tesla derzeit nicht hat. Sowohl GM wie auch Tesla geben derzeit rund eine Milliarde Dollar pro Quartal aus, so Lutz - mit dem Unterschied, dass GM diese Summe aus den laufenden Gewinnen bezahlen kann.

Die Fortschritte der Konkurrenz machen auch Tesla-Aktionäre zunehmend nervös. Die Aktie des US-Autobauers, der inzwischen höher bewertet ist als BMW, hat in den vergangenen Tagen nachgegeben und sich von seinem Rekordhoch von 380 Dollar wieder entfernt.