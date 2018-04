Elon Musk rüstet auf und erhöht den Druck So will Tesla sein Model-3-Versprechen halten

Tesla-Chef hatte in der Vergangenheit schon mehrere Produktionsversprechen nicht halten können: Jetzt erhöht beim Model 3 den Druck auf Zulieferer und die Belegschaft erheblich

Tesla-Chef Elon Musk hat zuletzt Fehler bei der Model-3-Produktion eingestanden und muss sie nun sogar für mehrere Tage anhalten. Danach aber soll es rund um die Uhr und mit zusätzlichem Personal um so schneller vorangehen. Musk will so ganz offensichtlich sein Verspechen einlösen, bis Juni mindestens 5000 Model 3 vom Band laufen zu lassen.

Jetzt will es Elon Musk allen beweisen: Um die ehrgeizigen Ziele beim Hoffnungsträger Model 3 zu erreichen, will Tesla die Produktion rund um die Uhr laufen lassen und Hunderte neue Arbeitskräfte einstellen. Firmenchef Elon Musk will so seine neue interne Vorgabe erreichen, bis Ende Juni 6000 Model 3 pro Woche zu fertigen. Das geht aus einer am Dienstag vom US-Blog "Electrek" veröffentlichten E-Mail an Mitarbeiter hervor.

Die erhöhte Produktionsrate sei erforderlich, um unter ausreichender Berücksichtigung einer Fehlerspanne das öffentlich angekündigte Ziel von 5000 Wagen pro Woche zu erreichen, heißt es. Jede Abteilung und jeder Zulieferer, der damit überfordert sei, brauche eine "sehr gute Erklärung" und einen "Plan zur Lösung des Problems", der Musk persönlich zu unterbreiten sei.

Mit anderen Worten: Elon Musk erhöht innerhalb und außerhalb der Fabrik den Druck erheblich. Dabei bricht sich gerade jetzt durch einen kritischen Bericht eine Diskussion über die Arbeitsbedingungen und die Unfallgefahren in der Fabrik im kalifornischen Fremont Bahn.

In der Fabrik, in der bis zu 10.000 Menschen beschäftigt sind, erlitten in der Vergangenheit dem Bericht zufolge jeden Tag im Schnitt zwei Mitarbeiter einen Arbeitsunfall. Die Sicherheitsvorkehrungen seien nicht ausreichend, lautet der Vorwurf. Die Rate der Arbeitsunfälle in der Fabrik in Fremont liege deutlich über dem Schnitt der restlichen Autoindustrie. Zugleich frisiere der Autobauer die Statistik über die Arbeitsunfälle in seiner Fabrik. Tesla dementierte den Bericht lautstark und entschieden.

Bericht über Unfallstatistik in Tesla-Fabrik sorgt für Aufregung

Der Elektroautopionier setzt große Hoffnungen auf das Model 3, das der Firma den Weg von der Nische in den Massenmarkt ebnen soll. Allerdings hatte Musk seine Produktionsprognosen für das Volumenmodell schon mehrfach revidieren müssen. Für das Auto sollen 400.000 Vorbestellungen vorliegen, mittlerweile hätten genervte Kunden bereits ihre Bestellung storniert, räumte Elon Musk zuletzt ein.

In dem Interview mit den TV-Sender CBS räumte der Manager auch Fehler ein - zum Beispiel dass die Produktionsprobleme von einer übertriebenen Automatisierung verschärft wurden. So bestätigte Musk gegenüber CBS, dass Roboter die Fertigung in einigen Fällen verlangsamt hätten. Später schrieb er bei Twitter: "Ja, die übertriebene Automatisierung bei Tesla war ein Fehler. Um genau zu sein, mein Fehler. Menschen sind unterbewertet."

Der Tesla-Chef äußerte sich in der Mail an die Mitarbeiter auch zum aktuellen Produktionsstopp. Die bis zu fünftägige Fertigungspause in Teslas Autofabrik im kalifornischen Fremont und in der Gigafactory in Nevada sei nötig, um umfassende Aufrüstungen für die geplante Produktionsoffensive vorzunehmen.

