Elon Musk hat israelische Firma im Visier Tesla sucht neue Chancen für das autonome Fahren

Zur Großbildansicht Getty Images Elektronik satt: Doch der "Autopilot" von Tesla, der jetzt nicht mehr so heißen soll, entbindet den Fahrer immer noch nicht der Pflicht, jederzeit das Assistenz-System und das Fahrzeug im Auge zu behalten

Tesla-Chef Elon Musk sucht offenbar nach Möglichkeiten, das nicht unumstrittene "Autopilot"-System in seinen Elektrofahrzeugen zu verbessern. Nach einem Bericht der israelischen Business-Site Globes ist der Elektroautopionier an dem in Tel Aviv ansässigen Start-up Cortica interessiert. Die Pläne reichten von einer Zusammenarbeit bis hin zu einer möglichen Übernahme des Spezialisten für Künstliche Intelligenz, berichtet Globes unter Berufung auf nicht näher benannte Industriekreise.

Dem Bericht zufolge entwickelt Cortica eine Technologie, die Objekte in der Umgebung eines selbstfahrenden Fahrzeugs nicht nur erkennen, sondern auch mögliche Veränderungen dieser Objekte vorausberechnen könne. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet, habe bisher 70 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt und rund 200 Patente auf seine Technologie angemeldet.

Cortica habe den Bericht nicht kommentieren wollen. Allerdings hatte Vorstandschef Igal Raichelgauz erst vor gut zwei Monaten der Business-Site bestätigt, dass das Unternehmen eine "strategische Partnerschaft mit einem wichtigen Akteur" anstrebe.

Auch Volkswagen soll Interesse an Cortica bekundet haben

Cortica soll seine Systeme bereits auf sieben Prototypen autonom fahrender Autos unterschiedlicher Hersteller testen. Dem Bericht zufolge sei auch Volkswagen an dem israelischen Spezialisten interessiert. Zu den Investoren zählten unter anderem der chinesische Milliardär Li Ka-shing, Noch-Chairman der CK Hutchison Holding, sowie die russische Investmentfirma Mail.Ru Group. Letztere gehört drei russischen Milliardären und zählt zu den größten Investoren im russischen und osteuropäischen Internet-Markt.

Die Nachricht über Teslas Interesse an der Firma fällt in eine für die Protagonisten autonom oder teilautonom fahrender Autos schwierige Zeit. Denn nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem Roboterauto von Uber hatte der Fahrdienstanbieter gestern erklärt, vorerst sämtliche Tests mit selbstfahrenden Roboterautos einzustellen. Manche Analysten sehen darin einen empfindlichen Rückschlag für eine ganze Branche, die behauptet, die Technik autonomer Fahrzeuge werde das Autofahren deutlich sicherer machen und die meisten Unfälle verhindern helfen.

Auch Telsa sah sich erheblicher Kritik ausgesetzt, nachdem der Fahrer eines Model S mit einem teilautonomen System des Elektroautopioniers im Juli 2016 bei einem Unfall ums Leben kam. Zwar hieß es später, dass der Fahrer Warnungen des "Autopiloten" wiederholt ignoriert haben soll, gleichwohl geriet die gesamte Technik in der öffentlichen Diskussion in Misskredit.

Bis zu dem Unfall hatte Tesla mit dem ebenfalls israelischen Unternehmen Mobileye kooperiert. Der Chipgigant Intel hatte Mobileye im Jahr 2017 für 15,3 Milliarden Dollar übernommen. Jetzt sucht Tesla-Chef Elon Musk ganz offensichtlich einen neuen, zentralen Kooperationspartner und damit eine neue Chance für die (umstrittene) Zukunftstechnik, die das Autofahren nach seiner Vision revolutionieren wird.