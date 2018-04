Behörde sieht Aufklärung durch Tesla offenbar gefährdet Tesla-Todesfahrt - Elon Musk legt sich mit US-Behörde an

Zur Großbildansicht AFP Teslsa-Chef Elon Musk bezichtigt die unabhängige US-Bundesbehörde für Verkerhsaufsicht und Verkehrssicherheit, eigene Regeln nicht einzuhalten

Bei der Aufklärung des tödlichen Unfalls mit einem Model X ist es zu einem Eklat gekommen. Die US-Behörde NTSB hat Tesla von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Jetzt wirft Musk der Behörde selbst regelwidriges Verhalten vor und will vor den US-Kongress ziehen. Der Streit zeigt vor allem eines: Bei Tesla liegen die Nerven blank.

Der tödliche Unfall eines Apple-Ingenieurs mit seinem brandneuen Tesla Model X hatte Ende März nicht nur seine Familie dramatisch aufgeschreckt - weil der Vater zweier Kinder, wie sich herausstellte, auf gerader Strecke und mit eingeschaltetem Autopilot verunglückte, kamen erneut Zweifel an möglichen Fehlfunktionen des Systems auf, brach die Aktie von Tesla zwischenzeitlich drastisch ein.

Auch hatte der Bruder des Verunglückten von Problemen mit dem Autopiloten gesprochen, die der Ingenieur laut eigenen Erzählungen vor dem Unfall schon mehrfach gehabt haben soll. Später kursierten im Netz Videoaufnahmen von einem Tesla-Fahrer, dessen Autopilot an der besagten Unfallstelle den gefährlichen Betonpolder ebenfalls nicht registriert haben soll - und es dann genauso zu einem gefährlichen Unfall gekommen wäre, wenn der Fahrer nicht eingegriffen hätte.

Es sind vermutlich diese Aussagen und Aufnahmen, die die zuständige Verkehrsaufsicht National Transportation Safety Board (NTSB) stutzig gemacht haben könnten. Umso mehr dürfte die Bundesbehörde darüber verärgert gewesen sein, dass Tesla nach Auslesen und Interpretation der Fahrzeugdaten ohne Erlaubnis und vor Beendigung der offiziellen Untersuchung dem Fahrer die Schuld an dem tödlichen Unfall zuwies.

Zur Großbildansicht DPA/ KTVU Tödlicher Unfall mit Model X im Autopilot-Betrieb auf gerader Strecke: War der Fahrer schuld? Tesla war davon überzeugt und ging mit dieser Einschätzung an die Öffentlichkeit - bevor die offiziellen Untersuchungen überhaupt beendet waren

So etwas führe häufig zu "Spekulationen und falschen Annahmen", maßregelte die Behörde das Unternehmen. Tesla kündigte daraufhin die Kooperationsvereinbarung mit der Behörde und heizte die Lage noch mit der Ankündigung an, sich über die Behörde beim US-Kongress zu beschweren. Die NTSB schloss Tesla daraufhin in einem ungewöhnlichen Schritt von der Mitwirkung an der Untersuchung aus.

Das Abkommen sei "inakzeptabel" betonte Tesla laut Nachrichtenagentur Bloomberg, da es für mehr als ein Jahr untersage, Informationen zum Fahrassistenten "Autopilot" zu veröffentlichen, betonte das Unternehmen.

Tesla ist an der Börse hoch bewertet und liefert immer noch keine Gewinne ab, steht zudem mit der Produktion des Volumenmodells und Hoffnungsträgers Model 3 immer noch erheblich unter Druck. Folglich sensibel reagiert die Aktie auf schlechte Nachrichten, wie etwa auf einen tödlichen Unfall, der Zweifel an der Sicherheit des verbauten Autopiloten in Tesla-Modellen aufkommen lassen kann.

Kampf um die Meinungshoheit - Die Nerven liegen blank

Dass Tesla hier möglichst schnell die Öffentlichkeit und die Aktionäre mit eigenen Recherche-Ergebnissen zu beruhigen und die öffentlich Meinung zu beeinflussen versucht, ist aus Sicht des Unternehmens vielleicht verständlich. Offensichtlich aber handelte der Autobauer damit gegen klar festgelegte Regeln der US-Verkehrsaufsicht, denen er sich zuvor per Vereinbarung ja auch unterworfen hatte.

Nach dem Rausschmiss durch die Behörde legte Tech-Milliardär Elon Musk nach und griff die Bundesanstalt scharf an. Das NTSB kümmere sich mehr um Schlagzeilen als um Sicherheitsfragen. Die Behörde habe selbst wiederholt unvollständige Informationen an die Medien durchgestochen und damit ihre eigenen Regeln verletzt, keilte Musk gegen die NTSB in einem langen Statement, das die renommierte Technologie-Site Techcrunch veröffentlichte.

Die Behörde ließ derlei Anschuldigungen nicht auf sich sitzen und betonte in einem eigenen Statement am Donnerstag: "Die NTSB-Untersuchungen sind umfassend, unabhängig und gründlich. Sie dauern in der Regel 12 bis 24 Monate. Die Transparenz im Ermittlungsverfahren wird durch die Veröffentlichung von Informationen vor Ort, vorläufige Berichte und die öffentliche Ausschreibung sowie durch öffentlich zugängliche Vorstandssitzungen erreicht."

Man darf davon ausgehen, das dieser Streit damit noch längst nicht zu den Akten gelegt ist. Dass potentielle Tesla-Käufer von der Sicherheit ihres Elektroautos überzeugt sind, ist für Tesla enorm wichtig. Musk räumte in einem Interview mit CBS ein, dass Kunden ihre Bestellung für das Model 3 bereits storniert hätten - dabei gelten Tesla-Fans eigentlich als vergleichsweise ausdauernd.