Vernichtendes Gutachten aus Verkehrsministerium Teslas Autopilot eine "erhebliche Verkehrsgefährdung"

Experten des Bundesverkehrsministers haben dem Autopiloten von Tesla ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt - von ihm ginge eine "erhebliche Verkehrsgefährung" aus. Sie empfehlen ihrem Minister, das Fahrzeug aus dem Verkehr zu ziehen. Doch der hat offenbar anderes vor.

3000 Tesla-Limousinen des Model S fahren bislang auf Deutschlands Straßen. Viel zu wenig, werden Afficionados der hierzulande noch schwach ausgeprägten E-Mobilität sagen. Fachbeamte des Bundesverkehrsministers hingegen würden dem Model S am liebsten die Zulassung entziehen.

Denn die Beamten der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), der höchsten technischen Instanz des Ministeriums, haben einem Bericht des "Spiegel" zufolge das Model S viele Tausend Kilometer getestet. Sie testieren dem Fahrzeug in einem Gutachten eine "erhebliche Verkehrsgefährdung", die insbesondere von seinem umstrittenen Autopiloten ausgehe.

Bislang sind zwei tödliche Unfälle mit Tesla-Autos unter "Autopilot"-Betrieb im Ausland bekannt. Der erste bekannte Unfall eines Model S im "Autopilot"-Modus auf einer deutschen Autobahn liegt erst kurze Zeit zurück. Vor diesem Hintergrund birgt das Gutachten erhebliche Brisanz.

Künftig deutsche Steuergelder für Tesla-Chef Elon Musk?

Die Experten legen Minister Alexander Dobrindt nämlich nahe, das Model S aus dem Verkehr zu ziehen. Auch wenn die Zulassung des Model S für Europa in den Niederlanden erfolgt, Dobrindt könnte die Stilllegung des Fahrzeugtyps auf nationaler Ebene anordnen, wenn er den Straßenverkehr gefährdet.

Doch der bislang in wichtigen verkehrspolitischen Projekten glücklos agierende Minister hat offenbar andere Pläne. Er werde das Model S nicht stilllegen, gebe lieber weitere Gutachten in Auftrag und wolle so vor allem Zeit gewinnen. Zeit für die seine womöglich letzte Profilierungschance - dann eben bei der digitalen Revolution auf vier Rädern, heißt es in dem Bericht.

So erwäge Dobrindt entgegen der Empfehlung seiner Fachbeamten sogar, der US-Firma von Elon Musk aus deutschen Steuergeldern finanzierte Forschungsgelder zu überweisen, um in deutschen Großstädten sogenannte Fahrassistenz-Systeme zu testen.

