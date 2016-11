Freie Bahn für Elon Musk Tesla-Aktionäre billigen SolarCity-Übernahme

Zur Großbildansicht REUTERS Elon Musk: Nach der Abstimmung der Aktionäre hat Teslas Chef nun freie Bahn - und kann SolarCity übernehmen

Tesla-Chef Elon Musk hat grünes Licht für die umstrittene Übernahme der Ökostromfirma SolarCity erhalten. Die Aktionäre stimmten dem Zukauf am Donnerstag bei einem außergewöhnlichen Treffen im kalifornischen Fremont mit breiter Mehrheit zu, wie Tesla Börsen-Chart zeigen mitteilte. Unter Ausklammerung der Stimmrechte von Musk und anderen Angehörigen des Unternehmens hätten sich über 85 Prozent der Anteilseigner für die Akquisition des Anbieters von Solaranlagen und Energiespeichern ausgesprochen. Die Übernahme solle in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen legte am Donnerstag im späten Handel zu.

Der Elektroautobauer Tesla Börsen-Chart zeigen hatte im Juni zunächst bis zu 2,8 Milliarden Dollar für SolarCity geboten und dann im August angekündigt, das Unternehmen für rund 2,6 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) schlucken zu wollen. Der Übernahmeplan ist in Finanzkreisen äußerst umstritten.

Kritiker werfen Musk Interessenkonflikte vor, da er zugleich größter Anteilseigner und Verwaltungsratschef bei SolarCity ist. Die von einem Cousin Musks geführte Firma operiert zudem bislang mit Verlusten.

Auch Tesla schreibt regelmäßig rote Zahlen, auch wenn im dritten Quartal ein Überraschungsgewinn gelang.

