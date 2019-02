Tesla-Chef Elon Musk hat für den heutigen Donnerstag per Twitter "Neuigkeiten" angekündigt - und die Aktie damit um mehr als 5 Prozent in die Höhe gejagt. Musks Art der Kurspflege ist pikant, denn die SEC hat dem Tesla-Gründer potentiell kursbewegende Nachrichten per Twitter verboten und ihm Strafverfolgung angedroht.

Ein neuer Tweet von Elon Musk hat die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla Börsen-Chart zeigen am Mittwoch im späten US-Handel in die Höhe gejagt. Es werde am Donnerstag "Neuigkeiten" geben, schrieb Musk auf Twitter in einem dreiteiligen und ebenso kurzen wie kryptischen Tweet. (Donnerstag / Kalifornien 2 Uhr Nachmittags / es gibt ein paar Tesla-News). Die Aktien von Tesla Börsen-Chart zeigen hatten daraufhin ihren dreiwöchigen Abwärtstrend gestoppt und zuletzt um 5,5 Prozent auf 314 US-Dollar zugelegt.

Ein Tesla-Sprecher wollte Musks Tweet weder ergänzen noch weitere Details nennen. Die Tweets von Elon Musk zu möglichen "Neuigkeiten" bei Tesla sind dennoch pikant, da sich der Tesla-Gründer seit Monaten in einer Auseinandersetzung mit der US-Börsenaufsicht SEC befindet. Die SEC hatte Musk untersagt, möglicherweise kursbewegende Nachrichten ohne vorherige Prüfung durch die Börsenaufsicht per Twitter zu verbreiten. Im Fall eines Verstoßes droht Musk ein Gerichtsverfahren.

Musks Tweet lässt sich damit durchaus als Provokation der US-Börsenaufsicht verstehen: Der Tesla-Gründer denkt nicht daran, sich seine Kurspflege per Twitter von der SEC untersagen zu lassen. Dabei hat das Verbot der SEC durchaus einen ernsten Hintergrund, und Musk geht mit seiner Twitter-Nachrichtenpolitik erneut hohe rechtliche Risiken ein.

Hintergrund: Musk war im vergangenen Jahr nach irreführenden Tweets über ein mögliches Delisting von Tesla von der SEC verklagt worden. Zunächst hatte Musk die Aktie von Tesla mit der Ankündigung, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, in die Höhe gejagt - und nur wenige Tage später einen Rückzieher gemacht. Die Folgen waren zahlreiche Anlegerklagen. Musk hatte sich daraufhin mit der SEC auf einen Vergleich geeinigt, der ihm unter anderem verbietet, marktbewegende Nachrichten eigenmächtig über seine Social-Media-Kanäle zu verbreiten.

Genau gegen diese Ansage verstieß Musk erneut, als er am 19. Februar twitterte: "Tesla baute 0 Autos 2011, aber wird 2019 rund 500.000 bauen", schrieb der Starunternehmer am 19. Februar. Das wertet die Börsenaufsicht als Verstoß gegen die Auflagen, auf die man sich vor Gericht geeinigt hatte und die besagen, dass Tesla jegliche Kommunikation Musks an die Kapitalmärkte vorher prüfen und genehmigen muss.

