Verbraucherschützer fordern gesetzliche Mindeststandards für das Fahren mit Autopilot. "Wenn Autofahrer in Zukunft ihre Hände vom Lenkrad nehmen dürfen, dann muss absolute Klarheit darüber bestehen, was ihre Rechte und Pflichten sind, erklärte am Dienstag der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller. Er sitzt in der von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eingerichteten Ethikkommission zum automatisierten und vernetzten Fahren und sieht deren Aufgabe darin, Lösungen für vielfache gesellschaftliche und ethische Herausforderungen zu finden.

Der vzbv stellte ein Rechtsgutachten zum automatisierten und vernetzten Fahren vor. Autopilot-Systeme müssten nachweislich vor Fälschung, Manipulation und unbefugter Verwendung der Daten geschützt sein, fordern die Autoren um Gutachter Gerhart Baum. Wie Daten im Auto verwendet werden, müsse für Verbraucher zudem transparent und leicht erkennbar sein.

Baum schlug neue neutrale Instanzen vor, um Vertrauen zu schaffen: eine Finanzierungsgesellschaft für intelligente Verkehrsinfrastruktur, eine Schlichtungsstelle und ein "Trust Center", das Fahrzeug- und Verkehrsdaten verwaltet. Es könne eine "Vermittlerrolle" zwischen den Dateninhabern und berechtigten Dritten wie der Polizei übernehmen.

Beispiele wie die jüngste Router-Störung bei der Deutschen Telekom zeigten, wie anfällig vernetzte Systeme sind, erklärte Baum. "Sollte es zu einer sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten-Panne kommen, muss sichergestellt sein, dass das Auto eigenständig mit einem Notsystem an den Fahrbahnrand fährt und anhält." Der vzbv forderte, vor allem die Haftungsfrage zu klären: Nicht Halter, sondern Hersteller seien in die Verantwortung zu nehmen. Automatisiertes Fahren dürfe zudem nicht zur Pflicht werden, verlangten die Verbraucherschützern.

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft betonte, die heutige Rechtslage sei "einfach und gut". Sie stelle das Unfallopfer in den Mittelpunkt, das von der Kfz-Haftpflichtversicherung des Halters entschädigt werde. Würden diese "bewährten" Regeln nicht mehr gelten, müssten Unfallopfer dem Hersteller erst einen Produktfehler nachweisen, bevor sie eine Entschädigung erhalten.

