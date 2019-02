Der französische Autokonzern Renault und sein japanischer Partner Nissan sprechen über die weitere Zukunft ihrer Allianz nach der Verhaftung ihres früheren Chefs Carlos Ghosn. Der neue Präsident von Renault, Jean-Dominique Senard, trifft sich dazu ab Donnerstag zu zweitägigen Gesprächen mit Nissan-Chef Hiroto Saikawa in Japan, wie örtliche Medien berichteten.

Senard ist für die von Ghosn entworfene Allianz mit Nissan verantwortlich. Es wird erwartet, dass er am 8. April bei einer außerordentlichen Aktionärsversammlung in den Vorstand von Nissan berufen wird.

Die Stimmung zwischen Nissan und Renault ist derzeit nicht die beste, da die Affäre um Ghosn die Beziehung der beiden Partner belastet hatte. Renault hatte das Vorgehen Nissans bei internen Ermittlungen deutlich kritisiert. Zugleich scheint die ungleiche Machtverteilung in der Allianz wieder zum Thema zu werden. Nissan produziert viel mehr Autos als Renault, Renault aber hält doppelt so viele Aktien am Nissan-Konzern wie Nissan an Renault - die zudem noch ohne Stimmrecht sind.

Nissan hatte zuletzt seine Prognose wegen schwächerer Nachfrage für das laufende Jahr senken müssen Nissan-Chef Hiroto Saikawa warnte zugleich Richtung Frankreich, dass eine übermäßige Machtanhäufung wie unter Ghosn künftig vermieden werden müsse.

Renaults Betriebsgewinn brach im vergangenen Jahr um 22 Prozent ein auf 2,99 Milliarden Euro, wie die Franzosen am Donnerstagmorgen mitteilten. Verantwortlich dafür machte Renault unter anderem die Wirtschaftskrise in Argentinien. Zudem belasteten Rückstellungen für ein Programm zum freiwilligen Ausscheiden von älteren Mitarbeitern in Frankreich die Bilanz.

Zur Großbildansicht DPA Auf schwieriger Mission: Jean-Dominique Senard, neuer Renault-Präsident, bei seiner Ankunft auf dem Tokioter Flughafen am Donnerstag

Der Umsatz der Gruppe sank im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf 57,42 Milliarden Euro. Wegen eines deutlich gesunkenen Beitrags vom japanischen Partner Nissan sank der Nettogewinn um rund 35 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro. Renault hält 43,4 Prozent der Anteile an dem japanischen Hersteller.

Der seit drei Monaten in Japan in Untersuchungshaft sitzende Ghosn soll unter anderem gegen Börsenauflagen verstoßen haben. Der 64-Jährige hat vor Gericht seine Unschuld beteuert. Nach wiederholt gescheiterten Anträgen auf Freilassung gegen Kaution wechselte Ghosn seinen japanischen Anwalt aus und soll künftig von dem Juristen Junichiro Hironaka verteidigt werden. Dieser hat schon mehrmals prominente Angeklagte vertreten und häufig Freisprüche erreicht. Einen Termin für einen Prozess gegen Ghosn in Japan gibt es noch nicht.

rei/dpa/dpa-afx