Verwaltungsrat stimmt Vertragsverlängerung zu Carlos Ghosn bleibt Renault-Chef - für 30 Prozent weniger Gehalt

Zur Großbildansicht REUTERS Carlos Ghosn

Seit 2005 führt Carlos Ghosn den französischen Autobauer Renault, nun soll er noch vier weitere Jahre im Amt bleiben. Das erklärte Ziel: Die Allianz mit Nissan und Mitsubishi festigen und die Nachfolgeregelung vorantreiben. Dabei hat Ghosn auf Druck des Hauptaktionärs sogar einem 30 Prozent niedrigerem Gehalt zugestimmt. Das ist erstaunlich für einen Manager, der nach eigenen Angaben jetzt den weltgrößten Autobauer führt - noch vor Volkswagen.

15





Renault-Chef Carlos Ghosn soll für eine weitere Amtszeit an der Spitze des französischen Autobauers bleiben. Der Verwaltungsrat gab am Donnerstagabend grünes Licht, den Vertrag mit dem 63-Jährigen für vier Jahre zu verlängern. Darüber soll nun die Hauptversammlung der Anteilseigner im Juni entscheiden.

Ghosn habe zudem entschieden, Thierry Bolloré zur neuen Nummer zwei des Konzerns zu ernennen, teilte der Verwaltungsrat weiter mit. An diesem Freitag stellt der Autobauer seine Jahreszahlen für 2017 vor, dazu ist auch eine Pressekonferenz mit Ghosn angekündigt.

Bolloré war im Vorstand bislang für Wettbewerbsfragen zuständig und wird nun stellvertretender Generaldirektor - ein Posten, den es derzeit nicht gibt. Das Pariser Wirtschaftsministerium hatte auf die Positionierung eines möglichen Nachfolgers Ghosns gedrängt. Der französische Staat hält 15 Prozent an Renault. Bei Nissan gab Ghosn den Posten des Vorstandschefs im vergangenen Frühjahr ab, blieb aber Präsident. Zudem führt er die Allianz.

Ghosn stimmt 30 Prozent niedrigerem Gehalt zu

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Bruno Le Maire stimmte Ghosn zu, sein Gehalt um 30 Prozent zu verringern. Deshalb habe der Staat im Verwaltungsrat für die Entlohnung des Renault-Chefs gestimmt, sagte Le Maire der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Lesen Sie auch: Carlos Ghosn gibt einen seiner drei Chefposten ab

Die Höhe von Ghosns Gehalts hatte in der Vergangenheit für Auseinandersetzungen mit dem französischen Staat gesorgt. So sollte der Renault-Chef auch ein kompliziertes Firmenkonstrukt entwickelt haben, um sich und anderen Managern weitere Boni zu sichern. Der heutige Präsident Emmanuel Macron hatte den Autobauer im Jahr 2016 in seiner damaligen Funktion als Wirtschaftsminister bei diesem Thema unter Druck gesetzt, woraufhin Ghosn Zugeständnisse machte.

Nach dem Willen des Verwaltungsrats sollen die kommenden vier Jahre unter anderem genutzt werden, die Nachfolgeplanung an der Renault-Spitze voranzutreiben. Außerdem solle in dieser Zeit dafür gesorgt werden, dass die maßgeblich von Ghosn geprägte Allianz mit den japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi dauerhaft Bestand hat.

Ghosn: Renault-Nissan-Mitsubishi ist die Nummer eins weltweit

Der in Brasilien geborene Manager hatte 1999 von Renault kommend die Spitze von Nissan übernommen, um den verschuldeten Konzern aus der Krise zu führen. 2005 hatte Ghosn auch die Spitze von Renault übernommen. Die Franzosen sind mit Nissan durch Überkreuz-Beteiligungen verbunden.

Renault, Nissan und Mitsubishi verkauften im vergangenen Jahr zusammen 10,61 Millionen Autos und leichte Nutzfahrzeuge weltweit. Ghosn beansprucht damit den Titel des weltgrößten Autobauers im Jahr 2017 - noch vor dem Volkswagen-Konzern, der sich ebenfalls als weltgrößter Autobauer bezeichnet. Über den - bislang inoffiziellen - Titel des weltgrößten Autobauers lässt sich allerdings trefflich streiten:

So hatte Volkswagen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 10,74 Millionen Fahrzeuge verkauft - und läge damit vor der Allianz Renault/Nissan/Mitsubishi. Allerdings, so argumentiert Ghosn, zähle der Volkswagen-Konzern gut 200.000 verkaufte Lastwagen der Töchter Scania Börsen-Chart zeigen und MAN Börsen-Chart zeigen mit, wo die französisch-japanische Allianz lediglich leichte Nutzfahrzeuge in die Zählung mit einbringe. Ohne die verkauften Lastwagen käme die Volkswagen-Gruppe, zu der auch die Pkw-Marken Skoda, Porsche und Audi zählen, auf 10,53 Millionen verkaufte Fahrzeuge weltweit.

rei mit Nachrichtenagenturen