Ex-Porsche-Chef ist Kuratoriumsmitglied Wendelin Wiedekings Rückkehr

Zur Großbildansicht AFP Wendelin Wiedeking (Archivbild) arbeitet künftig wieder für Porsche - als Kuratoriumsmitglied der Ferry-Porsche-Stiftung

Der langjährige Unternehmenschef Wendelin Wiedeking (65) wird wieder für Porsche aktiv. Wiedeking gehöre dem Kuratorium der Ferry-Porsche-Stiftung an, berichtet das manager magazin in seiner neuesten Ausgabe (Erscheinungstermin: 20. Juli). Der Vorstand der Stiftung habe Wiedeking bei seiner letzten Sitzung berufen, heißt es im Unternehmen. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche (75) sei an der Auswahl Wiedekings beteiligt gewesen.

Der Stuttgarter Sportwagenbauer hat die Stiftung zu seinem 70-jährigen Jubiläum in diesem Jahr gegründet. Konzernchef Oliver Blume will mit dem Vermögen von 20 Millionen Euro Bildungs- und Sozialprojekte unterstützen.

Wiedeking hatte Porsche 1992 vor der drohenden Pleite gerettet und dann bis 2009 geführt. Nach der gescheiterten Übernahme der ungleich größeren Volkswagen AG hatte der Aufsichtsrat ihn allerdings entlassen. Dem Kuratorium gehören neben Wiedeking unter anderen Wolfgang Porsche und Betriebsratschef Uwe Hück an.