Pariser Autosalon 2016 Wo es bei der Digitalisierung der Autohersteller noch hakt

Opel

Es war ein Blick weit in die Zukunft. In den nächsten 25 Jahren, orakelte Daimler-Chef Dieter Zetsche bereits Anfang 2011, könnte sich die Autobranche stärker verändern als in den 125 Jahren zuvor. Vor einem Jahr erklärte BMW-Chef Harald Krüger, dass die Digitalisierung die Autoindustrie umkrempeln werde.

7





Deren erste Auswirkungen werden auf der Pariser Automesse greifbar, die demnächst startet. Nicht nur, dass auf den Messeständen diesmal Elektroauto-Modelle mit Reichweiten jenseits der 300 Kilometer die Stars sein werden. Die Chefs der großen Autohersteller kündigen schon vor der Messe große Veränderungen an - und zwar innerhalb der Unternehmen (mehr zur digitalen Zukunft hier).

So sprach etwa Daimler-Chef Zetsche kürzlich in einem Interview von einer "Kulturrevolution" in seinem Unternehmen - und meinte, dass die Schwaben künftig sehr viel schneller und beweglicher agieren werden. Die Chancen der Digitalisierung nützen - das will der US-Hersteller Ford ebenso wie General Motors, Audi, Porsche und BMW. Näher an den Kunden wollen die Autohersteller sein, bei neuen Mobilitätsdiensten mitmischen, mit der Datenaufbereitung und Apps zusätzliche Erlöse generieren.

Die Frage ist bloß: Können die Autohersteller das überhaupt leisten? Dass die Veränderungen durch die Digitalisierung heftig sein werden, haben die meisten Hersteller begriffen. Doch noch fehlt den meisten Autoproduzenten der Wille, ihre jüngst angeworbenen Digitalisierungsexperten auch mit der Macht für Veränderungen auszustatten. Das legt eine Studie der auf die Automobilindustrie spezialisierten Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors nahe, die manager-magazin.de exklusiv vorliegt.

Noch fehlt das Zusammenspiel aller Unternehmensbereiche

20





Die Consultants haben gemeinsam mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Uni München die Digitalisierungsstrategien in der Automobilindustrie untersucht. Die Wissenschaftler befragten dafür Manager von sechs Autoherstellern in je 60 Minuten langen Experteninterviews.

Dabei kam auch heraus: Einzelne Bereiche der Hersteller halten sich längst für digitalisiert. Produktionsexperten etwa weisen gerne darauf hin, dass ihre Fabriken schon seit Jahren vernetzt sind. Entwickler erklären, dass sie ihre Autos seit Jahren virtuell am Computer entwickeln. Das Problem dabei: Untereinander sind diese Fachbereiche nicht verbunden.

Vor allem kommt bei den Kunden wenig von der Digitalisierung an. Sie erwarten aufgrund ständig neuer Smartphone-Generationen und täglichen Updates eine kurze Reaktionszeit der Hersteller - Änderungen am Wunschauto oder die Nachbestellung von Features bis kurz vor der Auslieferung beispielsweise. Auch nach dem Kauf sollten die Unternehmen von sich aus mögliche Änderungen anbieten. Die Realität ist aber noch immer: Sie benötigen mehrere Jahre, um ein neues Fahrzeug zu entwickeln, welches besonders im Infotainment schnell wieder veraltet.

Seite 1 von 2 1. Teil: Wo es bei der Digitalisierung der Autohersteller noch hakt

Wo es bei der Digitalisierung der Autohersteller noch hakt 2. Teil: Autohersteller kämpfen mit einer unternehmensweiten "digitalen Kultur"

Alle Artikel und Hintergründe zu Autoindustrie

Newsletter von Wilfried Eckl-Dorna Alle Newsletter ansehen

Mehr manager magazin Zur Startseite