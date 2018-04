Umsatz steigt, Sparkurs bleibt PSA pocht weiterhin auf Lohnverzicht bei Opel

Zur Großbildansicht DPA Opel-Chef Michael Lohscheller (r.) und PSA-Konzernchef Carlos Tavares: Streit um die Zukunft der deutschen Opel-Werke

17





Der Opel-Mutterkonzern Peugeot SA (PSA) hat dank seiner neuen Töchter Opel und Vauxhall im ersten Quartal einen kräftigen Umsatzsprung verzeichnet. So kletterten die Erlöse um 42 Prozent auf 18,2 Milliarden Euro, wie PSA am Dienstag bei seiner Hauptversammlung in der Nähe von Paris mitteilte.

PSA verkaufte insgesamt über eine Million Autos, fast ein Viertel davon kamen von den neuen Sparten in Deutschland und Großbritannien. Insgesamt belief sich die Absatzsteigerung auf 44 Prozent, bei Opel und Vauxhall gab es zunächst keine Zahlen zur Entwicklung.

Doch dass die beiden neuen Töchtern einen maßgeblichen Anteil an den steil gestiegenen Verkaufszahlen hatten, ergibt sich aus den Statistiken für Europa: Hier erhöhten Peugeot, Citroen und DS ihren Absatz um 8,7 Prozent, während er insgesamt - also mit Opel und Vauxhall - um fast 66 Prozent in die Höhe schoss.

Die beiden Töchter allein brachten PSA Erlöse von gut 4,8 Milliarden Euro ein. Die Pläne für Opel und Vauxhall entwickelten sich wie vorgesehen, um "diese starke Leistung zu einer soliden Basis für die Zukunft zu machen", erklärte der PSA-Finanzvorstand.

PSA pocht weiter auf Lohnverzicht in deutschen Opel-Werken

Ohne die neuen Unternehmensteile, also nur mit den ursprünglichen Kernmarken Peugeot, Citroen und DS, musste sich PSA im Autogeschäft mit einem Umsatzplus von 13,3 Prozent auf 10,21 Milliarden Euro begnügen. Angaben zu Gewinnen oder Verlusten gab es zunächst nicht. An der Pariser Börse gaben die Peugeot-Aktien Börsen-Chart zeigen im frühen Handel 0,6 Prozent nach.

PSA hatte Opel im vergangenen Jahr von General Motors übernommen. Nachdem der französische Konzern 2014 selbst noch mit Kapitalspritzen gestützt werden musste, legt das Unternehmen inzwischen Rekordrenditen vor.

Konzernchef Carlos Tavares setzte dafür in Frankreich und auch Großbritannien harte Einsparungen durch und will nun auch die deutschen Werke auf Kurs bringen. So pocht er auf Lohnverzicht der Beschäftigten, um die Arbeitskosten hierzulande auf das niedrigere Niveau des Gesamtkonzerns zu drücken.

Deshalb liegt die Opel-Belegschaft mit der neuen Muttergesellschaft über Kreuz: Betriebsrat und IG Metall werfen den Franzosen nach gut einem halben Jahr ergebnisloser Verhandlungen vor, mit einem Kahlschlag in Deutschland die Marke mit dem Blitz zu gefährden. Bei der heutigen Peugeot-Hauptversammlung wird mit Spannung erwartet, ob sich Tavares öffentlich zu dem Streit äußert. Laut Gewerkschaften steht in Deutschland vor allem das kleinste Werk, Eisenach, auf der Kippe.

PSA-Chef Tavares soll eine Million Euro mehr bekommen

Bisher hat sich nur PSA-Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon auf der Hauptversammlung geäußert - und er demonstriert weiter Härte: PSA bemühe sich weiter, bei der IG Metall Ausnahmeregelungen bei den Tarifen zu erreichen, erklärte er.

An PSA sind unter anderen die Familie Peugeot, der chinesische Hersteller Dongfeng und der französische Staat beteiligt. Sie sollen auf der Hauptversammlung auch einen Gehaltszuschlag in Höhe von einer Million Euro für Vorstandschef Carlos Tavares absegnen, den er für das zurückliegende Jahr bekommen soll.

Ebenfalls am Dienstag ist am Opel-Werk in Eisenach eine Protestaktion geplant. Dabei wollen sich Beschäftigte, Gewerkschafter und thüringische Landespolitiker für den Erhalt des Standorts einsetzen. Nach einer Betriebsversammlung wollen sie vor das Tor der Fabrik ziehen, in der derzeit noch die Modelle Corsa und Adam gebaut werden. Unter anderem werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet.

mg/rtr/dpa-afx