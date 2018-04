Pkw-Neuzulassungen in Europa Opel büßt im ersten Quartal kräftig Marktanteile ein

Zur Großbildansicht Opel Im ersten Quartal war auch Opels Kompaktwagenmodell Astra kein großer Verkaufsschlager

25





Bei Opel herrscht wieder einmal Krisenstimmung. Vor kurzem hat die deutsche Traditionsmarke sämtlichen Händlern in Europa die Verträge gekündigt. An einem Treffen von Gewerkschaftern und deutschen Spitzenpolitikern zur Zukunft der Opel-Werke nahm Carlos Tavares, Chef der Opel-Mutter PSA, nicht teil - laut PSA aus Termingründen. Streit gibt es aktuell um das Werk in Eisenach, wo die IG Metall Opel vorwirft, sich nicht an 2017 gegebene Zusagen zu halten.

Ein Grund für die harte Gangart des Opel-Management dürften die aktuellen Absatzzahlen sein: Trotz aller Sanierungsbemühungen, trotz geringerer Verluste als erwartet hat die Marke mit dem Blitz zuletzt deutlich weniger Neuwagen abgesetzt und Marktanteile verloren. Das lässt - mit etwas Mühe - aus den aktuellen Pkw-Zulassungszahlen für Europa ablesen, die der Branchenverband ACEA nun veröffentlicht hat.

Demnach hat die Marke Opel im ersten Quartal 2018 in den 28 EU-Ländern 245.903 Fahrzeuge verkauft. Da Opel seit Mitte vergangenen Jahres zum französischen Autohersteller PSA Group (Peugeot, Citroen, DS) gehört, gibt ACEA für Opel in seiner aktuellen Statistik keine Vergleichswerte für das Vorjahresquartal an. Denn da gehörte Opel noch zu General Motors.

Ein Blick in die ACEA-Statistik vom April 2017 mit den Absatzzahlen für das erste Quartal 2017 fördert jedoch ein paar Absatzzahlen zutage. Laut ACEA verkaufte die Marke Opel von Januar bis März des Vorjahres noch 271.798 Neuwagen. Das ergibt für Opel ein Absatzminus von 9,5 Prozent im direkten Vergleich des ersten Quartals 2018 und 2017. Ganz präzise sind die Zahlen allerdings nicht, denn die ACEA gibt in ihren Pressemitteilungen immer vorläufige Zahlen an. Der Vergleich mit anderen Automarken zeigt jedoch, dass die Abweichungen zwischen den im vergangenen April angegebenen vorläufigen und den in der jüngsten Aussendung veröffentlichten endgültigen Zahlen für das 1. Quartal 2017 nur wenige hundert Stück je Marke betragen.

EU-Neuzulassungen im ersten Quartal leicht gestiegen

Dass Opel bei den Neuwagenverkäufen kräftig verloren hat, lässt sich also klar sagen - wenn auch nicht auf die Nachkommastellen genau. Auch ein Blick auf die Marktanteile bestätigt das: Im ersten Quartal 2017 kam die Marke Opel EU-weit noch auf einen Marktanteil von 6,6 Prozent (nach vorläufigen Zahlen). Im Zeitraum Januar bis März 2018 lag Opels Marktanteil laut ACEA nur mehr bei 5,9 Prozent.

Opels Verkaufseinbrüchen steht ein leicht wachsender Gesamtmarkt gegenüber: Laut ACEA stieg der Neuwagenverkauf in den EU-Ländern im ersten Quartal um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein deutliches Wachstum gab es dabei in Spanien (+10,5 Prozent), Deutschland (+4 Prozent und Frankreich (+2,9 Prozent). Gefallen sind die Neuzulassungen in den ersten drei Monaten in Italien (-1,5 Prozent und Großbritannien (-12,4 Prozent).

Für den Monat März alleine bieten die Opel-Absatzzahlen ein noch tristeres Bild. Wie die vorläufigen ACEA-Zahlen zeigen, verkaufte Opel im März EU-weit 108.249 Neuwagen. Im März 2017 waren es noch 128.702 Autos gewesen. Opel hat also im Vergleich zum Vorjahres-März um fast 16 Prozent weniger Neuwagen abgesetzt.

Wie die ACEA-Neuwagenstatistik zeigt, ist der europäische Automarkt im März zum ersten Mal im laufenden Jahr schwächer geworden. Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge gesunken.

Der März 2017 mit dem höchsten Wert in dem Monat sei aber auch eine hohe Hürde gewesen. Seit dem Jahresanfang liegt der Markt noch mit insgesamt 0,7 Prozent im Plus.

Dem Verband zufolge entwickelten sich die wichtigen Automärkte in der Europäischen Union zuletzt unterschiedlich. Zu den Verlierern zählten Großbritannien (-15,7 Prozent), Italien (-5,8 Prozent) und Deutschland (-3,4 Prozent). In Frankreich (+2,2 Prozent) und Spanien (+2,1 Prozent) legten die Neuzulassungen zu.

Unter den deutschen Herstellern konnte sich nur Volkswagen steigern (+0,3 Prozent). Bei Daimler (-3,4 Prozent) und BMW (-5,8 Prozent) gab es hingegen weniger neu zugelassene Fahrzeuge.

mit Material von dpa-afx