3700 Jobs weg, Lohnverzicht, Kündigungsschutz bis 2023 Opel-Betriebsrat stimmt Sanierungspakt zu

Gestern Abend einigten sich Betriebsrat und Geschäftsführung bei Opel

Nach wochenlangem Ringen haben sich Opel und Arbeitnehmer auf einen Kompromiss geeinigt. Zur Sanierung des Autobauers fallen 3700 Jobs weg, und die Beschäftigten verzichten vorübergehend auf Lohnbestandteile. Dafür ist der Rest der Beschäftigten bis 2023 vor Kündigung geschützt, zudem wird Opel die bereits zugesagten Investitionen im Werk Eisenach auch umsetzen.

Betriebsrat und Management von Opel haben sich auf Eckpunkte für den Erhalt aller Werke in Deutschland geeinigt. Der französische Opel-Mutterkonzern PSA Peugeot Citroen sagte die bereits in Aussicht gestellten Investitionen in neue Modelle zu, bezifferte die Ausgaben allerdings nicht. Der Betriebsrat setzte durch, dass der von PSA verlangte Personalabbau auf 3700 Stellen begrenzt wurde.

Der Stellenabbau solle ausschließlich auf freiwilliger Basis über Altersteilzeit, Vorruhestand und Abfindungen erfolgen. Laut Opel haben bereits 3500 Mitarbeiter entsprechende Angebote angenommen. Für alle anderen der insgesamt mehr als 18.000 Beschäftigten in Deutschland wurde ein Kündigungsschutz bis Juli 2023 vereinbart.

Die Beschlüsse seien ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, Opel wettbewerbsfähig zu machen, sagte Vorstandschef Michael Lohscheller. Darin peilt der Rüsselsheimer Autobauer eine operative Marge von 2 Prozent bis 2020 und 6 Prozent bis 2026 an. Ähnliche Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern gibt es bereits in Spanien, Großbritannien, Österreich und Osteuropa.

Im Gegenzug gab PSA die Investitionen in das kleinste Opel-Werk Eisenach frei, um dessen Fortbestehen die Arbeitnehmer gerungen hatten. Dort soll ab Mitte nächsten Jahres der Geländewagen Grandland X in zwei Schichten gebaut werden. Ab 2020 soll dort auch eine Hybridversion dieses Modells vom Band laufen.

Zugeständnisse auch bei den Löhnen

Als Teil der Vereinbarung verzichtet die Belegschaft auf bestimmte Bestandteile des in der Metall- und Elektrobrauche im Frühjahr vereinbarten Tarifabschlusses. Nach Gewerkschaftsangaben wird das ab 2019 in der Branche geltende tarifliche Zusatzgeld ausgesetzt - laut Opel entfallen diese Zahlungen - und die Tariferhöhungen werden ab 2020 später ausgezahlt.

Die Details des Sanierungsplans sollen nun in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen zwischen der Gewerkschaft und der Unternehmensleitung ausgehandelt werden.

Die IG Metall hatte mit einer Zuspitzung des Konflikts gedroht, sollte die Beschäftigung in den drei deutschen Werken in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach nicht über das Jahr 2020 hinaus abgesichert werden. Peugeot hatte Zugeständnisse der Belegschaft zur Voraussetzung für neue Modelle und Produkte gemacht. PSA-Chef Carlos Tavares will die chronisch defizitäre Marke mit dem Blitz und ihre britische Schwester Vauxhall bis 2020 aus den roten Zahlen führen.

PSA hatte Opel im vergangenen Jahr von General Motors übernommen. Dabei hat der Konzern zugesagt, keine Werke in Deutschland zu schließen und auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Bereits unter dem amerikanischen Mutterkonzern waren Tausende Stellen abgebaut und die Fahrzeugwerke in Bochum und Antwerpen geschlossen worden. Opel steckt seit fast 20 Jahren in den roten Zahlen.

rei/Reuters