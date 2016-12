2016 war das Jahr der neuen Firmennamen Moia, Maven, Gett - kennen Sie Deutschlands Zukunft?

Zur Großbildansicht AP Waymo - Pizzadienst oder Mitfahrzentrale?

2016 war ein goldenes Jahr für Werbetexter: Etliche Dax-Unternehmen suchen ihr Heil in Aufspaltungen, Ausgründungen und neuen Diensten - und all diese brauchen natürlich neue Namen. Wer hat Moia erfunden? Was ist Waymo? Und was unterscheidet Bayers Kunststofftochter von einem Shakespeare-Charakter? Testen Sie, wie fit Sie in der neuen Wirtschafts-Namenswelt sind - hier geht es zum Quiz!

