Mercedes-Benz sponsert seit drei Jahrzehnten den Golfsport. Während das Unternehmen den Profisport primär als Bühne sieht, nutzt es den Amateursport für den Vertrieb. Und nebenbei entwirft der Autobauer noch passende Fahrzeuge.

Die schottische Grafschaft Ayrshire war vor wenigen Tagen Schauplatz eines für sie ungewöhnlichen Ereignisses: des Rollouts der jüngsten Mercedes-Kreation, also der Präsentation des neusten Modells des Stuttgarter Automobilherstellers. Das im Rahmen der British Open, des ältesten Golfturniers der Welt, vorgestellte neue Fahrzeug hat allerdings weder Türen noch eine Straßenzulassung. Das stellt jedoch kein großes Problem dar, denn es wird zunächst hauptsächlich auf Golfplätzen fahren.

Mercedes hat ein Golf Car gebaut. Dieses ist Teil einer hauseigenen Design-Serie, unter deren Dach der Konzern unter anderem bereits Brillen und zuletzt sogar eine Jacht hergestellt hat.

60.000 Kontakte

Das Golf Car ist zudem das neuste Element des Golf-Engagements des Konzerns. Seit fast 30 Jahren engagiert sich Mercedes im Golfsport - sowohl bei Profiturnieren als auch im Amateurbereich. "Über diesen Sport kommen wir unseren Kunden und potenziellen Kunden einfach extrem nah", sagt Michael Bock, Director Sport- und Lifestyle Marketing beim Autobauer.

Um diese Nähe zu erreichen, lädt Mercedes zum Beispiel im Rahmen seines Amateur-Golf-Engagements eigenen Angaben zufolge jährlich etwa 60.000 Amateur-Golfer in rund 60 Ländern zur sogenannten Mercedes Trophy ein - und hofft nach dem finalen Putt auf einen Vertragsabschluss. Die Strategie scheint aufzugehen. Denn laut Bock ist die Turnierserie für Amateure "für unsere Vertriebsmannschaft ein ausgesprochen erfolgreiches Feld". Konkrete Verkaufszahlen will er dabei nicht nennen.

Engagement von Mercedes-Benz im Golf

Profisport (Auswahl): Global Sponsor Masters (1. Ebene), Official Vehicle und Official Patron PGA Championship und Ryder Cup1 (1. Ebene), Official Car und Official Patron The Open (1. Ebene), Dubai Desert Classic, Open d'Italia, Japan Classic, Dubai Ladies Masters



Markenbotschafter (Auswahl): Rickie Fowler (USA), Emiliano Grillo (Argentinien), Martin Kaymer, Bernhard Langer, Marcel Siem (alle Deutschland), Inbee Park (Südkorea)



Amateurgolf: Mercedes Trophy (global ausgetragene Serie von Einladungsturnieren), Mercedes-Benz After Work Golf Cup (Hauptsponsor, in deutschen Golfclubs ausgetragene Turnierserie)



1 nur, wenn der Wettbewerb in den USA ausgetragen wird



Quelle: Mercedes-Benz