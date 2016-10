Volvo-Mutter Geely zeigt neue Marke Lynk & Co Mit dieser Automarke will China doch noch Europa erobern

Zur Großbildansicht Screenshot der Website Tictail.com: Mit viel rotem Tuch preist Lynk & Co dort den Start seiner Marke an

Chinesische Automarken haben in Deutschland ein katastrophales Image, seit Landwind und Brilliance bei Crashtests komplett versagten. Volvos chinesische Mutter Geely will das mit der neuen Automarke Lynk & Co ändern, die demnächst in Berlin vorgestellt wird. Was wir schon wissen, welche Manager dahinterstecken.

Ein gelber Sonnenball verschwindet hinter Hochhäusern. Ein Jogger streckt seine Beine an einem Flusslauf. Junge Großstadtbewohner radeln, hüpfen, lächeln, flirten. Autos? Die fehlen in jenem stilisierten Tagesablauf, den die Website Lynk & Co in hippen, kurzen, Videosequenzen nachzeichnet. Seitlich prangt noch ein Datum: Der 20. Oktober 2016, in Englisch ausgeschrieben.

Ganz so mysteriös, wie sich die Website gibt, ist deren Zweck nicht. Auch die Absenz vierrädriger Gefährte dürfte nicht mehr allzu lange anhalten. Denn hinter der Website steckt der chinesische Autokonzern Geely, der vor sechs Jahren Ford die schwedische Automarke Volvo abgekauft hat.

Nun will Geely das schaffen, was bisher noch keiner chinesischen Automarke gelang. Der Konzern will in Europa und den USA Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mithalten können mit Autos aus Wolfsburg oder Detroit. Geely will sich mit Volkswagen Börsen-Chart zeigen, General Motors Börsen-Chart zeigen und Toyota Börsen-Chart zeigen messen und hebt dafür eine neue, globale Marke aus der Taufe: Eben Lynk & Co - eine Bezeichnung, die als Automarken-Name eher ungewöhnlich ist.

Den Startschuss für die Marke gibt das Geely-Team am Mittwoch in Göteborg, Details und erste Modelle zeigen die Chinesen am Donnerstag, den 20. Oktober in Berlin. Darüber wird manager-magazin.de aus erster Hand berichten. Wir werden die ersten Schritte der geheimnisvollen Marke in der Bundeshauptstadt vor Ort mitverfolgen.

Werbung für die Automarke - auf einer Fashion-Website

Beworben wird die Automarke vorab ziemlich ungewöhnlich. Die ersten Erklärungen und Bilder zu der Marke finden sich seit kurzem auf der Website Tictail, die unabhängige Marken aus 140 Ländern präsentiert. Es ist eine ungewöhnliche Internet-Plattform für eine Automarke - denn Tictail stellt überwiegend Marken aus dem Bereichen Mode, Inneneinrichtung und Kunst vor.

Das deutet an, dass die Geely-Weltmarke einen ganz anderen Weg bei der Vermarktung von Autos gehen will als die Konkurrenz und die Digitalisierung auch mit einer neuen Art der Markendarstellung schaffen will. Die Lynk-Fahrzeuge sollen einen neuen Level an Konnektivität, also der Integration von Internetdiensten und Apps, bieten, versprechen die Manager vollmundig. Mit einem "umfassenden Erlebnis" will Lynk auf die wahren Bedürfnisse der Nutzer eingehen - so blumig-nebulös steht es in einem ersten, gestern veröffentlichten Text der neuen Marke.

Geheimniskrämerisch ist auch die Vorstellung der Marke in der Bundeshauptstadt. In der Einladung ist als Treffpunkt ein Hotel im Zentrum der Stadt angegeben, von dort aus werden die Journalisten zum Ort der Präsentation gefahren.

Doch ein paar handfestere Eckdaten hat Lynk & Co bereits gestreut. Die Geely-Marke wird Fahrzeuge im mittleren Preissegment anbieten, und zwar in China und im Ausland. Gebaut werden die Autos der Marke auf Volvos gemeinsam mit Geely entwickelter Compact Modular Plattform (CMA), die als Basis künftiger Kompakt- und Mittelklassewagen der Schweden dienen soll.

