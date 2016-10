Gebrauchtwagen-Ranking Die beliebtesten Gebrauchten - zwei Mercedes-SUVs und ein Opel-Oldie

Zur Großbildansicht DPA Gebrauchtwagen auf einem Parkplatz: Solche Szenen werden in Zeiten des Internet-Handels seltener

Sehr jung gegen richtig alt - so lässt sich der Kampf um die Spitzenplätze im Gebrauchtwagenmarkt derzeit beschreiben. Im dritten Quartal dieses Jahres traten zwei Mercedes-SUVs und ein Sportwagen gegen ein längst nicht mehr gebautes Modell von Opel an. BMW hielt sich mit einem Sportwagen wacker, wie eine Auswertung des Autoportals mobile.de zeigt. Und auch noch zwei Porsche-Modelle fahren weit vorne mit. In Zusammenarbeit mit dem Autoportal mobile.de zeigt manager-magazin.de die sieben beliebtesten Gebrauchten und verrät, was sie im Schnitt kosten.

