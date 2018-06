CEO fürchtet Engpass für neues Elektromodell Jaguar Land Rover will Batterien für E-Autos produzieren

Zur Großbildansicht REUTERS "Engpass bei Batterien": Jaguar-Land-Rover-Chef Ralf Speth

Jaguar-Land-Rover-Chef Ralf Speth will in die Endmontage von Batterien für Elektroautos einsteigen und dafür eine Produktion aufbauen. Es brauche zwar nicht unbedingt eigene Zellfabriken, sagte Speth im Interview mit dem manager magazin (Erscheinungstermin: 22. Juni). "Aber die Herstellung der Batteriemodulepakete wollen wir nah an die Fahrzeugmontage bringen. Das ist Kerntechnologie, die müssen wir beherrschen."

Speth will so die Abhängigkeit von den Batterielieferanten verringern. Bei Jaguars neuer Geländelimousine (SUV) I-Pace drohe im kommenden Jahr "ein Engpass bei den Batterien", sagte Speth. Grund sei die unerwartet starke Nachfrage nach dem Elektromodell, die über dem eingeplanten "Puffer" liege.