Mitarbeiter von Neue Halberg Guss bei einem Streik im Juni in Leipzig.

Nach monatelangem Streit mit wichtigen Kunden gibt die bosnische Prevent-Gruppe den Saarbrücker Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) ab - und hofft auf ein Ende des Dauerkonflikts. Der Münchner Sanierungsberater One Square Advisors übernimmt das operative Geschäft des angeschlagenen Unternehmens, wie NHG am Donnerstag mitteilte. Die verbliebenen 1800 Mitarbeiter sollen zunächst übernommen werden. Der Verkauf eröffne die Möglichkeit für einen Neuanfang, sagte Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig.

Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es. One Square dürfte versuchen, das Geschäft der beiden Groß-Gießereien unter dem Dach der NHG zu stabilisieren und später weiterzuverkaufen. Die beiden Unternehmensteile sollen künftig als Gusswerke Saarbrücken GmbH und Gusswerke Leipzig GmbH firmieren.

Die von der Familie Hastor kontrollierte Prevent hatte die NHG Anfang des Jahres übernommen. Der Eigentümer überwarfen sich rasch mit großen Kunden wie Volkswagen, mit dem die Hastors bereits zuvor im Clinch gelegen hatten. Der Autobauer stoppte im Sommer den Bezug von Motorblöcken für Pkw von der NHG. Auch mit dem Kölner Lkw-Motorenhersteller Deutz gab es Auseinandersetzungen. Er erstritt sich die Belieferung mit Zylinderköpfen und Kurbelgehäusen vor Gericht.

Nach dem Rückzug des größten Kunden Volkswagen hatte die NHG Pläne zum Abbau von 1100 der damals 2300 Stellen angekündigt, die Gewerkschaft IG Metall reagierte mit Streiks. Die NHG kritisierte am Donnerstag erneut einen "destruktiven Widerstand von Arbeitnehmervertretern und IG Metall". Bei der Übernahme habe ein erheblicher Sanierungsstau bestanden. "Hohe Schulden und niedrige Produktivität belasteten das Unternehmen."

One Square Advisory ist als Berater von Sanierungsfällen und deren Gläubigern bekannt. Als Investor tritt die Gesellschaft selten auf. Zuletzt hatte sie den vor allem in Ostdeutschland aktiven Kabel-Anbieter Primacom aufgefangen und später an Tele Columbus verkauft.

cr/dpa/rtr