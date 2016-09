Digitalisierung krempelt Lkw-Branche um "Bei selbstfahrenden Lkw geht es um geringere Kosten"

Zur Großbildansicht Bosch Truckstudie Vision X des Zulieferers Bosch: Der voll vernetzte Lkw verarbeitet während der Fahrt Daten über die Route und stellt den Antrieb drauf ein

Groß sind sie noch immer, die Stars der IAA Nutzfahrzeuge. Doch statt besonders effizienter Dieselmotoren stehen diesmal eher selbstlenkende Konzept-Trucks im Scheinwerferlicht der am Donnerstag endenden Messe. Auch für die Brummi-Branche bricht eine neue Epoche an, sagt Romed Kelp, Partner der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Der Experte erklärt im Interview unter anderem, was sich die Branche vom autonomen Lkw erhofft und welche neuen Player ins Lkw-Geschäft drängen.

manager-magazin.de: Herr Kelp, was ist in der als konservativ geltenden Trucking-Branche los? Auf der IAA Nutzfahrzeuge präsentierten die Hersteller lieber selbstfahrende Konzept-Trucks und Elektroantriebe als noch effizientere Dieselmotoren. Will sich die Branche damit nur zeitgeistiger machen - oder sind das Vorboten einer grundlegenden Branchenveränderung?

Romed Kelp: Meiner Meinung nach ändert sich hier etwas Fundamentales, auch wenn ich diesen Schritt schon auf der IAA vor zwei Jahren erwartet hätte. Es gab auf der IAA Nutzfahrzeuge zwar weiterhin klassische Produktthemen wie etwa neue Baureihen bei Scania und MAN. Doch diesmal blickten die Hersteller deutlich stärker Richtung Zukunft. Und die geht zum einen in Richtung selbstfahrende Lkw, zum anderen in Richtung Konnektivität und Einbindung in die Logistikkette. Und da tut sich etwas - zwar noch nicht 2017, aber die Hersteller gehen stark in diese Richtung.

mm.de: Eine Lkw-Generation wurde bisher gut 15 Jahre lang fast unverändert gebaut, bei Pkws ist es gerade mal die Hälfte. Müssen die Lkw-Hersteller ihre Truck-Generationen künftig schneller ablösen, um am aktuellen Stand zu sein?

Kelp: Dass die Produktzyklen deutlich schneller werden, ist nicht abgemacht. Autonom fahrende Trucks werden in ihrer ersten Entwicklungsstufe heutigen Trucks sehr ähnlich sehen. Es wird noch längere Zeit ein Fahrer an Bord benötigt, der zuerst von Assistenzsystemen unterstützt wird und irgendwann überwacht. Das macht weiterhin Fahrerkabinen mit Lenkrad notwendig, im Langstreckenverkehr auch eine Übernachtungsmöglichkeit im Fahrzeug. Bei der Elektronik und Sensorik werden die Komponenten und auch die Sensoren austauschbar sein. Und das Thema Konnektivität, also die bessere Auslastung und präzisere Einbindung in die Lieferketten, ist ohnedies von der Bordelektronik großteils entkoppelt.

mm.de: Im Pkw-Bereich fürchten Automanager Konkurrenz durch den Elektroauto-Hersteller Tesla, die IT-Konzerne Google und Apple und den Fahrdienstvermittler Uber. Welche neuen Spieler drängen ins Lkw-Geschäft?

Kelp: Tesla hat vor kurzem angekündigt, einen Elektro-Truck auf die Straße zu bringen. Noch 2017 wollen die Kalifornier einen ersten Prototypen präsentieren. Tesla kann dabei sein Know-how bei der Elektrifizierung und dem autonomen Fahren zum Teil einbringen. Google ist an der letzten Meile, also an einem stadtnahen Fahrzeug, interessiert. Dafür hat das Unternehmen bereits ein Patent angemeldet. Doch ob sie da mit derselben Verve herangehen wie im Pkw-Bereich, ist noch nicht klar.

mm.de: Weshalb?

Kelp: Die Lkw-Industrie ist vielfach kleiner als das Pkw-Geschäft. Und das ökonomische Rationale für selbstfahrende Fahrzeuge ist ein anderes. Im Pkw-Bereich entfällt dann der Fahrer. Doch es sitzen weiterhin Passagiere im Fahrzeug, die in dieser Zeit dann etwas anderes tun können, als zu fahren. Im Truck-Bereich gibt es die Vision, den Lkw-Fahrer langfristig komplett zu ersetzen - zumindest auf Langstrecken. Dann wäre kein Mensch mehr im Truck. Transporte werden günstiger, weil die Speditionen keinen Fahrer mehr bezahlen müssen. Da geht es vorrangig um geringere Kosten.

