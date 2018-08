Angriff auf Mobile.de und auf Autoscout Daimler steigt bei VW-Gebrauchtwagenplattform Heycar ein

Zur Großbildansicht DPA Gebrauchtwagen: Daimler und VW wollen mit Heycar Portalen wie Mobile.de nun gemeinsam Konkurrenz machen

Die deutschen Autohersteller greifen mit einem gemeinsamen Internet-Angebot Gebrauchtwagenportale wie Mobile.de und Autoscout an. Volkswagen Börsen-Chart zeigen wolle den Stuttgarter Konkurrenten Daimler Börsen-Chart zeigen an seiner Gebrauchtwagenplattform Heycar beteiligen, berichtet das manager magazin in seiner neuen Ausgabe. Die Gespräche seien so gut wie abgeschlossen, heißt es in Unternehmenskreisen.

Daimler wolle einen Anteil von 20 bis 30 Prozent übernehmen. VW hatte den Handel über Heycar im vergangenen Herbst gestartet.

Die Allianz soll offen für weitere Partner bleiben, berichtet das manager magazin weiter. Auch mit BMW Börsen-Chart zeigen habe es erste Gespräche gegeben. Um die Plattform auf eine möglichst breite Basis zu stellen, sollten sich auch große Händlergruppen beteiligen dürfen, heißt es bei den Beteiligten weiter. Heycar werde zunächst mit rund 250 Millionen Euro bewertet.