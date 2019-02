Der neue Daimler-Finanzchef ist gefunden, und er kommt von außerhalb des Konzerns: Der bisherige Finanzvorstand des Flugzeugherstellers Airbus, Harald Wilhelm, werde zum 1. April für zunächst drei Jahre in den Vorstand von Daimler Börsen-Chart zeigen berufen, teilte der Autobauer am Mittwoch mit. Das Amt des Chefs für Finanzen und Daimlers Finanzsparte werde er nach dem Abschied von Bodo Uebber zur Hauptversammlung am 22. Mai übernehmen. Vor seiner Karriere bei Airbus war Wilhelm, Jahrgang 1966, für Übernahmen bei DaimlerChrysler Aerospace verantwortlich.

Uebber hat seinen Vertrag bei Daimler nicht verlängert, nachdem er sich im Rennen um die Nachfolge von Daimler-Chef Dieter Zetsche nicht gegen Ola Källenius durchsetzen konnte. Källenius tritt im Mai die Nachfolge von Zetsche als neuer Daimler-Chef an.

Harald Wilhelm ist derzeit Chief Financial Officer von Airbus sowie Mitglied des Executive Committee von Airbus. Er hat diese Funktionen seit Juni 2012 inne.

