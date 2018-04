Protest schlägt in Gewalt um Kein Bonus - da zerlegen sie das Chef-Büro

Zunächst wirkt es ein wenig wie ein Umzug: Ein Dutzend Männer in blauen Overalls marschiert in ein Büro mit Konferenztisch und beginnt damit, zunächst die Stühle und dann den Schreibtisch aus dem Zimmer zu schaffen. Bald fliegt jedoch schon der erste Stuhl, auch die Zimmerpflanze bekommt einen Tritt ab.

Das Youtube-Video zeigt laut "Bloomberg" koreanische Angestellte des US-Autobauers General Motors. Sie seien ins CEO-Büro gestürmt, nachdem der lokale GM-Ableger verkündet hatte, wegen eines Liquiditätsengpasses keine Boni auszuzahlen. Die Männer seien Gewerkschaftler, schreibt Bloomberg weiter, laut GM Korea hätten sie gegen die Unternehmensentscheidung protestiert und hätten den CEO zum Rücktritt bewegen wollen. GM verhandle gerade mit der Gewerkschaft über Zugeständnisse, um die kriselnde Landesgesellschaft neu aufzustellen.

In einer weiteren Mitteilung habe das Unternehmen einen "gewalttätigen Vorfall" bestätigt, der "signifikanten Schaden an Unternehmenseigentum" hinterlassen habe. GM habe ihn der Polizei gemeldet und kündigte rechtliche Schritte an.

