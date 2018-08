Chinesischer Autohersteller legt in Heimatmarkt zu Daimler-Großaktionär Geely steigt zur Nummer 3 in China auf

Zur Großbildansicht REUTERS Geely-Gründer und -Chef Li Shufu

7





Das nennt man einen guten Lauf: Daimlers Großaktionär Geely profitierte im ersten Halbjahr von der starken Nachfrage nach seinen Geländewagen - und das vor allem am Heimatmarkt China, den bislang internationale Autohersteller dominieren.

Der Volvo-Eigner verdiente von Januar bis Juni umgerechnet 840 Millionen Euro, ein Plus von 54 Prozent und zehn Millionen Euro mehr als Analysten im Schnitt kalkuliert hatten. Trotz des langsameren Wachstums am gesamten Pkw-Markt in China schraubte der Autobauer sein Absatzziel für 2018 nach oben. Das Management sei sehr zuversichtlich, die Marke von 1,58 Millionen verkaufte Fahrzeuge zu erreichen und sie wahrscheinlich zu übertreffen, teilte das chinesische Unternehmen am Mittwoch mit.

Damit, so berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, steigt Geely gemessen am Pkw-Absatz zur Nummer drei am chinesischen Automobilmarkt auf. Im ersten Halbjahr hat Geely die japanischen Marken Nissan, Honda und Toyota überholt. Von Januar bis Juni verkaufte Geely laut Bloomberg 766.730 Pkw und schlug so Nissan (720.447 Fahrzeuge) klar. Honda und Toyota liegen laut Bloomberg noch dahinter. Nur General Motors und Volkswagen verkaufen noch deutlich mehr Autos in China als Geely.

Spätestens 2020 will Geely mindestens zwei Millionen Pkw losschlagen. Im ersten Halbjahr verkaufte der Autobauer mit gut 766.000 Wagen 44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Fast 60 Prozent der Verkäufe entfallen auf SUVs wie das Modell Boyue. Nach Einschätzung von Analysten dürften im zweiten Halbjahr die neuen Elektroautos der Marke Lynk & Co. den Absatz weiter ankurbeln.

Geely will Schwung aus erstem Halbjahr noch etwas halten

7





Geely befindet sich seit längerem auf Expansionskurs. Zum Markenreich des vom chinesischen Milliardär Li Shufu kontrollierten Unternehmens zählt auch der schwedische Autohersteller Volvo, der gemeinsam mit Geely die neue Marke Lynk & Co. entwickelte. Volvo will Geely in nächster Zeit an die Börse bringen. Vor knapp einem Jahr erwarb Geely einen Mehrheitsanteil an der britischen Sportwagenmarke Lotus, die dank ihres neuen chinesischen Eigentümers nun 1,7 Milliarden Euro in neue Modelle investieren will.

Seit dem Frühjahr 2018 ist Geely-Eigner Li Shufu auch größter Anteilseigner von Daimler - er hält einen Anteil von knapp zehn Prozent.

In China rechnet Geely zwar damit, damit, dass der Gesamt-Automarkt in der zweiten Hälfte des Jahres nicht mehr ganz so gut laufen wie in der ersten. Grund dafür sind das Zurückfahren von staatlichen Unterstützungen für Elektroautos und der Handelskrieg mit den USA. Doch Geely hofft, den Schwung aus dem ersten Halbjahr noch etwas halten zu können. Mit einer gut gefüllten Produktpipeline sollte die Geely-Gruppe in einer guten Position sein, sich in naher Zukunft einen höheren Marktanteil im chinesischen Pkw-Markt zu sichern, hieß es laut Bloomberg in einer Mitteilung des Autoherstellers.

Der Umsatz von Geely stieg im ersten Halbjahr um gut ein Drittel auf rund 6,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb Geely zuletzt ein Gewinn von 840 Millionen Euro übrig. Im ersten Halbjahr 2017 waren es noch 548 Millionen Euro gewesen.

mit Material von Reuters