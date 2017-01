Drohende Fahrverbote lassen Gebrauchtwagen-Käufer kalt Restwerte für gebrauchte VW-Diesel sinken kaum

Gute Nachrichten für Fahrer von Diesel-Fahrzeugen: Gebrauchte Selbstzünder sind weiterhin gefragt, obwohl in vielen Städten Fahrverbote drohen.

Jedenfalls sind die Preise von gebrauchten VW-Diesel-Fahrzeugen trotz des Abgas-Skandals in den vergangenen Monaten wenig gesunken. "Bisher lässt sich keine Korrelation zwischen der Restwertentwicklung und der Dieseldiskussion beobachten", sagte Thorsten Barg, Geschäftsführer beim Fahrzeugbewerter Schwacke.

Die leicht sinkenden Preise für Diesel-Autos seien Folge des wachsenden Angebots, das erfahrungsgemäß Druck auf den Preis ausübe. Das steigende Angebot sei vor allem auf wachsende Flotten und Autovermietungen mit traditionell hohem Dieselanteil zurückzuführen, die als Gebrauchtwagen weiterverkauft werden.

Die Daten der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) zeigen ebenfalls nur eine leichte Skepsis. Jeder zehnte Gebrauchtwagenkäufer im aktuellen DAT-Report gab demnach an, dass er den Dieselskandal im Hinterkopf hatte. Davon hätten 40 Prozent die Marke gewechselt.

Bei Neuwagen sieht es indes anders aus. Der Diesel-Anteil sinkt in Deutschland kontinuierlich, und in anderen Ländern wie Frankreich sogar rapide.

Fahrverbote schrecken Diesel-Fans nicht ab

Wenig abschreckend wirkt auf Gebrauchtwagen-Käufer offenbar die Diskussion um Fahrverbote für Dieselautos in von Smog geplagten Städten. Unter anderem in Düsseldorf, München und Frankfurt am Main könnten Teile der Innenstadt für Diesel gesperrt werden.

Im Zuge des Abgasskandals war herausgekommen, dass nahezu alle Selbstzünder ein Vielfaches der auf dem Prüfstand erlaubten Schadstoffe ausstoßen, weil die Politik die Fahrzeugindustrie gewähren ließ. Damit sind Diesel-Fahrzeuge in hohem Maße verantwortlich für die schlechte Luftqualität in vielen deutschen Städten. Stickoxide und Feinstaub fordern jedes Jahr allein in Deutschland Tausende Todesopfer und sind für Atemwegserkrankungen verantwortlich.

Ein gesunkener Wiederverkaufswert von VW-Fahrzeugen hätte nach Einschätzung eines Rechtsexperten des Autofahrerclubs ADAC die höchsten Chancen, als Grundlage für eine Schadenersatzforderung zu dienen. Voraussetzung sei aber, dass die Merkmale der sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung oder der Verletzung eines Gesetzes zum Schutz eines Dritten erfüllt seien, sagte ADAC-Jurist Klaus Heimgärtner. Bislang gebe es aber es keine zuverlässigen Zahlen über Wertminderungen von gebrauchten VW-Fahrzeugen, stellt auch Heimgärtner fest.

