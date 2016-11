Was Daimler und Co. droht Warum deutsche Autobauer Trump fürchten müssen

Schaufenster eines VW-Händlers in Boston: Nach dem Abgasskandal könnte es für Händler deutscher Marken noch schwerer werden.

Mit öffentlichen Aussagen zu Politikern tun sich die Topmanager der Autobranche üblicherweise schwer. Denn Retourkutschen für kritische Bemerkungen können für Autohersteller richtig teuer werden: Verschlechtern sich die Bedingungen für ein Autowerk in einem Land plötzlich massiv, stört das den fein austarierten Produktionsverbund eines Herstellers. Und sollte ein Werk wegen eines Streiks oder einer fehlenden Betriebserlaubnis plötzlich stillstehen, geht der Schaden schnell mal in die Millionen.

Entsprechend handzahm fallen die Aussagen der deutschen Autobosse zur US-Wahl aus: "Ich habe das Ergebnis nicht erwartet", bekannte Daimler-Chef Dieter Zetsche gestern auf dem "Auto-Gipfel" des Handelsblatts. Eine Einschätzung, die Volkswagen-Konzernboss Matthias Müller teilte. Doch man sei gewohnt, sich auf jede neue politische Situation einzustellen.

BMW-Vorstandsvorsitzender Harald Krüger meinte, dass die Außen- und Wirtschaftspolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump noch unklar sei. "Wir brauchen aber den offenen Welthandel, den freien Warenaustausch", erklärte Krüger. Die in South Carolina gebauten BMW-SUVs würden schließlich in der ganzen Welt verkauft.

Die deutschen Topmanager geben sich also genauso pragmatisch wie die US-Demokraten, die Trump reihenweise verbal die Hand reichen und zur Zusammenarbeit auffordern.

Neuer US-Präsident könnte deutsche Importautos deutlich verteuern

Dabei steht für die deutschen Autohersteller viel auf dem Spiel. Für Daimler Börsen-Chart zeigen und für BMW Börsen-Chart zeigen sind die USA nach wie vor einer der wichtigsten Märkte. In den vergangenen Monaten hatten beide Luxusautohersteller in dem Markt zu kämpfen: BMW konnte in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 9,6 Prozent weniger Pkw als im Vorjahr verkaufen und hielt bei 297.000 verkauften Autos, Mercedes-Benz kam in den USA auf 277.000 abgesetzte Fahrzeuge - ein Minus von 0,4 Prozent. Hervorragend läuft es in den USA also ohnedies nicht. Und das aktuell ohnedies schwieriges US-Geschäft könnte unter Präsident Trump noch viel schwieriger werden.

So hat sich Trump in seinen Wahlkampfreden deutlich gegen die internationale Handelsbündnisse Nafta , TTP und TTIP positioniert. Mehrfach hat er damit gedroht, Zölle auf Warenimporte zu erheben und so Industriearbeiter-Jobs in den "Rust Belt" rund um Michigan zurückzubringen. Bislang war in Trumps Tiraden dabei nicht von Europa die Rede - die "Strafzölle" sollten vor Importe aus Mexiko und China gelten. Doch in seinem Buch "Time to get tough" aus dem Jahr 2011 hat er auch schon mal eine generelle 20-prozentige Steuer auf Importgüter vorgeschlagen.

Noch ist noch nicht abzusehen, was Trump von seinen Wahlkampf-Forderungen auch wirklich umsetzt. Doch die Strategieabteilungen der deutschen Autohersteller dürften jetzt schon alle Hände voll zu tun haben. Denn falls Trump die Importe deutlich teurer macht, würde er BMW, Mercedes & Co. empfindlich treffen.

Im vergangenen Jahr hat die deutsche Autobranche Kraftfahrzeuge im Wert von 32,4 Milliarden Euro in die USA exportiert, zeigt eine Zusammenstellung des Münchner ifo-Instituts. Oder etwas anders ausgedrückt: 619.000 Fahrzeuge haben Deutschlands Autohersteller im Jahr 2015 in die USA verschifft. In diesem Jahr waren es laut Zahlen des Automobilindustrie-Verbands VDA 410.000 Fahrzeuge in den ersten neun Monaten. Aktuell geht jedes achte aus Deutschland exportierte Auto in die USA, zeigen die VDA-Statistiken.

