Ford Mustang Bullitt: Für den Dicke-Hose-S-Auftritt hat Ford nun ein Spezialmodell parat: Den Sportwagen Mustang Bullitt, benannt nach dem Film mit Steve McQueen. Auf den Markt kommt er nur in den USA - in den Farben "Dark Highland Green" und "Shadow Black", sein Fünfliter-Achtzylinder-Motor leistet 475 PS. Bei so viel PS-Seligkeit ging fast unter, dass Ford bis 2022 über 11 Milliarden Dollar in Batterie- und Hybridautos investieren will.