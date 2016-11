US-Automobil-Lobby-Gruppe sorgt vor Erster Bettelbrief an Donald Trump

Zur Großbildansicht AFP Donald Trump: Gewählt ist er - schon treffen die ersten Bittgesuche ein

19





Eine einflussreiche US-Automobil-Lobby-Gruppe hat den designierten US-Präsidenten Donald Trump aufgefordert, strenge Fahrzeug-Umweltvorschriften von Amtsinhaber Barack Obama zurückzunehmen. Konkret geht es um Regeln zum effizienteren Treibstoffverbrauch, die die Branche Milliarden kosten könnten. Diese sollen nach Vorstellung der Obama-Regierung dazu beitragen, bis 2025 den Treibhausgas-Ausstoß von Fahrzeugen zu senken.

In einem achtseitigen Brief an Trumps Mitarbeiter, den Reuters einsehen konnte, fordert die Allianz der Automobil-Hersteller, die unter anderem General Motors, Ford und Toyota vertritt, dass die nächste Regierung die Regeln "harmonisiert und anpasst". Sie solle zudem eine umfassende Überprüfung aller Regulierungsmaßnahmen vornehmen, die seit dem 1. September ergriffen worden seien. Dazu zählen auch Sicherheitsleitlinien für selbst fahrende Autos.

Aus dem Trump-Lager war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

got/reuters

Alle Artikel und Hintergründe zu USA

Auto

Mehr manager magazin Zur Startseite