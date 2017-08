"Umweltbonus" bis zu 8000 Euro Ford bietet Abwrackprämie für ältere Diesel-Autos

Zur Großbildansicht AP Für alte Dieselautos jeden Fabrikats bietet Ford bei Neukauf eines Wagens bis zu 8000 Euro "Verschrottungsprämie"

Der US-Autobauer Ford Börsen-Chart zeigen nutzt die Debatte über die Nachrüstung älterer Dieselautos in Deutschland für eine werbewirksame Offerte: Halter älterer Dieselautos - egal welcher Marke - erhalten einen "Umweltbonus" zwischen 2000 und 8000 Euro, wenn sie einen Neuwagen von Ford kaufen, kündigte das Unternehmen am Vorabend des Diesel-Gipfels an.

Voraussetzung ist, dass die Wagen eine ältere Abgasnorm nach Euro 1, 2 oder 3 besitzen und bis 2006 zugelassen wurden. Die Ford-Händler übernähmen dann die Verschrottung kostenlos. Ford selbst spricht von einem "Entsorgungsprogramm" für ältere Dieselautos.

Teil der Initiative, die nach Angaben der Kölner Ford-Werke zur Verbesserung der Luft in den Städten beitragen soll, ist zudem ein Angebot für Leih-Fahrräder. Dazu bietet Ford 100.000 Kunden für ein Jahr eine kostenlose Mitgliedschaft bei "Call a Bike" an, dem Fahrradverleihsystem der Deutschen Bahn.

Am Mittwoch wollen die Bundes- und Landesregierungen zusammen mit den Autobauern in Berlin Maßnahmen beraten, um Fahrverbote in Großstädten zu verhindern. Im Gespräch ist unter anderem ein Software-Update, um den Stickoxid-Ausstoß zu verringern.

