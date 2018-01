US-Autobauer verklagt Hat Ford gemeinsam mit Bosch bei Abgastests betrogen?

Zur Großbildansicht Ford Ford F-250 Super Duty: Die Pick-up-Trucks des US-Autobauers sollen in Wahrheit mehr als 50 mal so viel Stickoxid ausstoßen wie erlaubt

Volkswagen, General Motors und nun auch Ford: Der zweitgrößte US-Autobauer ist in den USA wegen des Vorwurfs der Manipulation an Dieselmotoren verklagt worden. US-Kunden beschuldigen das Unternehmen, mit illegaler Software bei mindestens 500.000 Diesel-Trucks die Messwerte des Schadstoffs Stickoxid gefälscht zu haben. Das geht aus der am Mittwoch bei einem Detroiter Gericht eingereichten Klage hervor.

Hinter dem Verfahren steht die US-Kanzlei Hagens Berman, die bereits ähnliche Sammelklagen gegen Volkswagen Börsen-Chart zeigen, Fiat Chrysler Börsen-Chart zeigen, General Motors Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen eingereicht hat. Bislang kam dies nur VW teuer zu stehen. Die Wolfsburger hatten 2015 eingeräumt, in großem Stil bei Abgastests getrickst zu haben. Die anderen Konzerne weisen dies zurück.

Ford Börsen-Chart zeigen wird vorgeworfen, die Stickoxid-Grenzwerte um das bis zu 50-fache zu überschreiten. Es geht um Lkw sowie Pick-up-Trucks der F-Serie, die in den USA ein Verkaufsschlager ist. Ford soll die Modelle von 2011 bis 2017 verkauft und als "sauberste Super Diesel jemals" beworben haben. Stattdessen hätte es "Super dreckig" heißen sollen, meinte Anwalt Steve Berman.

Ford wies die Anschuldigungen zurück. Alle Fahrzeuge des Autobauers erfüllten die Vorschriften der US-Umweltbehörde EPA, erklärte das Unternehmen.

Die Klage richtet sich auch gegen den deutschen Zulieferer Bosch. Der Konzern war bereits beim VW-Skandal ins Visier der US-Justiz geraten, weil die zur Manipulation genutzte Software von ihm stammte. Bosch wollte sich mit Verweis auf laufende Verfahren nicht zu den Details des neuen Falls äußern. Generell nehme Bosch die Vorwürfe der Manipulation von Dieselsoftware aber sehr ernst und kooperiere uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden, sagte ein Sprecher.

mg/dpa-afx/rtr