Chinesischer SUV-Spezialist an FCA interessiert Worauf Great Wall bei Fiat Chrysler hoffen kann

SUVs von Great Wall Motors im Werk in Bulgarien: Der chinesische Autohersteller hat bestätigtes Interesse an Fiat Chrysler

Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne hat eine spannende Woche hinter sich gebracht. Seit Tagen gibt es Gerüchte, dass sich Autohersteller aus China ernsthaft für Fiat Chrysler Automobiles interessieren. Die Berichte erweisen sich nun als stichhaltig. Denn chinesische Autobauer Great Wall Motor zieht hochoffiziell ein Kaufangebot für Fiat Chrysler Automobilies (FCA) in Betracht.

"Wir haben derzeit die Absicht, zu kaufen. Wir sind daran [an FCA] interessiert", bestätigte ein Sprecher von Great Wall gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters frühere Angaben von Insidern. Diese erklärten, der SUV-Hersteller aus China habe den italienisch-amerikanischen Konzern um ein Treffen zu einer teilweisen oder vollständigen Übernahme gebeten.

FCA Börsen-Chart zeigen war zu einer Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Angesichts der Spannungen in der Handelspolitik zwischen der US-Regierung und China könnte ein Käufer aus der Volksrepublik nach Einschätzung von Experten aber auf Widerstand in den USA stoßen.

Der Fachdienst "Automotive News" berichtete unter Verweis auf eine E-Mail von Great-Wall-Chef Wang Fengying, die Chinesen seien vor allem an der Geländewagen-Marke Jeep interessiert. "Unser strategisches Ziel ist es, der weltweit größte SUV-Hersteller zu werden. Mit dem Kauf der globalen SUV-Marke Jeep würden wir das schneller erreichen", zitierte Automotive News einen Sprecher von Great Wall.

Nachricht sorgt für erneuten Kurssprung bei Fiat

Fiat-Aktien Börsen-Chart zeigen legten an der Mailänder Börse um rund fünf Prozent auf den höchsten Stand seit 19 Jahren zu. Der siebtgrößte Autobauer der Welt ist schon länger auf der Suche nach einem Partner oder Käufer, um bei der teuren Entwicklung neuer Technologien wie selbstfahrenden Autos oder Elektroautos mithalten zu können.

Volkswagen Börsen-Chart zeigen und General Motors Börsen-Chart zeigen hatten öffentliches Fusionswerben von Fiat-Chef Sergio Marchionne in der Vergangenheit zurückgewiesen. Dieser hat den FCA-Investoren eine neue Strategie für Anfang 2018 in Aussicht gestellt. Mit Google Börsen-Chart zeigen hat FCA gerade mal eine technische Partnerschaft eingetütet, von einer Übernahme wollte der IT-Riese wohl nichts wissen.

Marchionne war bisher gegen eine Abspaltung des profitableren US-Geschäfts einschließlich der Marken Jeep und Ram vom renditeschwächeren italienischen Volumenhersteller Fiat. Gerüchte, chinesische Hersteller könnten den mit über 16 Milliarden Euro bewerteten Konzern ganz oder teilweise übernehmen, machen schon länger die Runde. Doch worauf bieten die Chinesen überhaupt?

In den vergangenen acht Jahren hat FCA unter Marchionnes Führung viele und teils bemerkenswerte Verwandlungen durchgemacht. Im Jahr 2009 sicherte sich Fiat die Mehrheit am damals insolventen drittgrößten US-Autohersteller Chrysler, seit 2014 gehört Chrysler den Italienern komplett. In der Zeit dazwischen hat Fiat sein Industriegeschäft mit Lastwagen, Land- und Baumaschinen und den dafür benötigten Getrieben und Motoren abgespalten - Fiat Industrial ist seit Januar 2011 als eigenständiger Konzern an der Börse notiert.

