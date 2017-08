Verkaufsgerüchte um Fiat Chrysler Automobiles Was Sergio Marchionne den Chinesen anbieten kann

FCA-Chef Marchionne darf wieder dealen: Chinesische Autohersteller haben offenbar Interesse an der Übernahme von Fiat Chrysler

Für Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne dürften es nun noch einmal richtig spannend werden: Seit zwei Jahren sucht der umtriebige Autoboss dringend Partner für sein Viel-Marken-Reich. Von General Motors hat er einen überdeutlichen Korb bekommen, mit Google gerade mal eine technische Partnerschaft eingetütet. Doch nun dürften mehrere chinesische Autokonzerne ernsthaftes Interesse an einer Übernahme von Fiat Chrysler haben, wie die Fachzeitschrift Automotive News berichtete.

Es gibt nur ein kleines Problem für Marchionne, den Finanzexperten und begnadeten Dealmaker: Tief in die Taschen greifen wollen die Chinesen für Fiat Chrysler Automobiles (FCA) wohl nicht. Ein erstes Angebot eines chinesischen Autoherstellers für FCA, heißt es bei Automotive News, lag offenbar nur knapp über dem Marktwert. Diese Offerte hat FCA laut dem Bericht als zu gering zurückgewiesen.

Doch schon die Nachricht, dass es offenbar ernsthaftes Interesse der Chinesen an FCA Börsen-Chart zeigen gibt, beflügelte den Aktienkurs des italienisch-amerikanischen Autoherstellers. Welche Autohersteller aus dem Reich der Mitte sich konkret an FCA heranpirschen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Als potenzielle Interessenten gehandelt werden in dem Bericht PSA-Miteigentümer Dongfeng, der chinesische SUV-Spezialist Great Wall Motors, Volvo-Besitzer Geely oder FCAs chinesischer Jointventure-Partner Guangzhou Automobile Group.

Doch worauf bieten die Chinesen überhaupt? In den vergangenen acht Jahren hat FCA unter Marchionnes Führung viele und teils bemerkenswerte Verwandlungen durchgemacht. Im Jahr 2009 sicherte sich Fiat die Mehrheit am damals insolventen drittgrößten US-Autohersteller Chrysler, seit 2014 gehört Chrysler den Italienern komplett. In der Zeit dazwischen hat Fiat sein Industriegeschäft mit Lastwagen, Land- und Baumaschinen und den dafür benötigten Getrieben und Motoren abgespalten - Fiat Industrial ist seit Januar 2011 als eigenständiger Konzern an der Börse notiert.

FCA schreibt Gewinne - doch kerngesund ist der Autobauer nicht

FCA ist auch formalrechtlich kein italienisches oder amerikanisches Unternehmen mehr: Seit Anfang 2014 ist Großbritannien der Steuersitz der FCA-Gruppe, rechtlich ist die FCA-Gruppe nun in den Niederlanden angesiedelt. FCA tut dies, um Steuern zu sparen. Als Marchionne und der Spross der Fiat-Eigentümer Agnelli, Johann Elkann, dies Anfang 2014 ankündigen, gab es besonders in Italien viele kritische Stimmen und die Befürchtung, dass dies zu einem großen Arbeitsplatzabbau führen könnte.

Bislang ist das nicht eingetroffen - entgegen vielen Unkenrufen aus der Branche schlägt sich FCA bislang ganz passabel. FCA war 2016 mit 4,7 Millionen verkauften Fahrzeugen der achtgrößte Autohersteller der Welt. Im vergangenen Jahr kam FCA mit 235.000 Angestellten auf einen Umsatz von 111 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern und Zinsen lag bei 6,1 Milliarden Euro, der Nettogewinn bei 1,8 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr 2017 stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr sogar auf 1,7 Milliarden von 1,2 Milliarden Euro, die Nettoschulden sanken um 400 Millionen auf 6,2 Milliarden Euro.

