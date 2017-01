Fiat-Chrysler-Chef bestätigt Ziele Abgas-Alarm in USA - doch Marchionne bleibt cool

Zur Großbildansicht REUTERS Abgasskandal? I wo: Fiat Chrysler Chef Sergio Marchionne

Ungeachtet der Vorwürfe aus den USA über Manipulationen bei Diesel-Fahrzeugen sieht Fiat-Chrysler -Chef Sergio Marchionne die Geschäftsziele des Konzerns nicht gefährdet. "Ich bekräftige die Ziele des (Geschäfts-) Plans", sagte Marchionne der Zeitung "La Repubblica" am Freitag auf die Frage, ob das Unternehmen für 2018 noch wie anvisiert auf Kurs sei.

Am Donnerstag hatte die US-Umweltbehörde EPA dem italienisch-amerikanischen Autobauer wie zuvor schon Volkswagen vorgeworfen, ebenfalls bei Dieselfahrzeugen massiv gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen zu haben. Bestätigen sich die Vorwürfe, droht Fiat Chrysler Börsen-Chart zeigen eine Strafe in Milliardenhöhe.

Nach Darstellung der EPA hat Fiat Chrysler illegal eine Software zur Manipulation von Schadstoffemissionen eingesetzt. Das Management wies dies zurück. Dem Konzern droht eine Strafe von maximal 4,6 Milliarden Dollar.

An der New Yorker Wall Street war die Aktie von Fiat-Chrysler am Donnerstag um 18 Prozent ab gestürzt.

Die Anschuldigungen gegen Fiat Chrysler kamen nur einen Tag, nachdem sich VW mit den US-Behörden im Dieselskandal auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt hatte.

