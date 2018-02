Fahrverbote für Diesel-Autos Wie die Umwelthilfe mit ihrer Klage Diesel-Fahrern helfen will

Das Bundesverwaltungsgericht will am Donnerstag über Fahrverbote für Diesel-Autos in deutschen Städten entscheiden. Die Richter in Leipzig prüfen in letzter Instanz, ob solche Verbote im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung (NOx) der Luft verhängt werden dürfen. Die Entwicklungen im Newsblog.

11.00 Uhr: Unter einem hohen Besucherandrang hat am Donnerstagvormittag in Leipzig die Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts über Diesel-Fahrverbote in Städten begonnen. Die klagende Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht zuversichtlich in den Tag: "Der Gesundheitsschutz genießt einen hohen Wert in der Verfassung", sagte DUH-Anwalt Remo Klinger am Vormittag in Leipzig. Er sei deshalb "sehr zuversichtlich", dass sich das Gericht für die Rechtmäßigkeit von Fahrverboten aussprechen werde.

10.30 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sprach sich gegen Sperrzonen in deutschen Städten aus. "Fahrverbote würden den Lebensnerv der Städte treffen, und das wollen wir unbedingt vermeiden", sagte Verkehrsexperte Timm Fuchs. Es sei "natürlich wichtig, dass Grenzwerte eingehalten werden". Diesbezüglich bereits ergriffene Maßnahmen seien aber wirksam.

9.20 Uhr - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht ihre Klagen gegen die Luftreinhaltepläne vieler Städte auch als Hilfe für Dieselbesitzer, Ansprüche durchzusetzen. "Wenn ein Diesel-Fahrverbot kommt, dann sind auf einen Schlag Dieselfahrzeuge von Fahrverboten bedroht und betroffen. Damit haben eben die Eigner ein Recht darauf, bei Herstellern Nachbesserung zu fordern oder eben eine Rückgabe", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch im ARD-Morgenmagazin.

9.00 Uhr - Der Deutsche Städtetag wirft der Bundesregierung vor, zu nachsichtig mit den Autoherstellern umzugehen. Die Hardware-Nachrüstung von Dieselmotoren sei Aufgabe der Automobilindustrie, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy im Bayerischen Rundfunk. Nur wenn sich dort etwas tue, werde es eine Lösung geben. Die Bundesregierung müsse mit der Autoindustrie "Tacheles" reden.

8.34 Uhr - Auch die FDP will Autohersteller für die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen zahlen lassen, um deren Schadstoffe wirksam zu vermindern. Ihre Bundestagsabgeordnete Daniela Kluckert, Vorsitzende des Bundestagsverkehrsausschusses, warnte am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin vor Fahrverboten für schmutzige Diesel. Solche Fahrverbote führten dazu, dass die Halter von Diesel-Autos enteignet werden. Etwas ganz anderes sei die Nachrüstung.

8.12 Uhr - ADAC-Geschäftsführer Alexander Möller fordert die Nachrüstung alter Dieselfahrzeuge und in den Städten Angebote, damit die Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen könnten. Es müsse alles getan werden, um Fahrverbote zu verhindern, sagte er dem Südwestrundfunk.

8.00 Uhr - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den anstehenden Gerichtsentscheid zu Diesel-Fahrverboten als Folge einer untätigen Politik im Bund bezeichnet. "Die Bundesregierung hat viele Jahre die Hände in den Schoß gelegt und die Menschen in den Städten mit den Stickoxiden allein gelassen", sagte Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur vor der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag. Die Bundesregierung müsse den Städten eine blaue Plakette an die Hand geben. Damit sollen relativ saubere Autos gekennzeichnet werden, um Fahrverbote zu regeln.

Verhandlung in Leipzig über "Sprungrevision" beginnt um 11 Uhr

7.00 Uhr - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstag (11.00 Uhr) darüber, ob Fahrverbote für Dieselautos in Städten rechtlich zulässig sind. Ein Urteil bereits am Donnerstag gilt als möglich. Es könnte eine bundesweite Signalwirkung haben. Seit Jahren werden in vielen Städten Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten. Dabei geht es um Stickoxide, die als gesundheitsschädlich gelten. Der Verkehrsbereich, darunter vor allem Dieselautos, trägt nach Angaben des Umweltbundesamts rund 60 Prozent zur Belastung bei.

Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt nicht darüber, ob Fahrverbote einzuführen sind. Es geht in Leipzig um die Frage, ob Städte Fahrverbote nach geltendem Recht und damit auch ohne eine bundesweit einheitliche Regelung anordnen können, um Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten.

Verhandelt wird über eine sogenannte Sprungrevision der Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf. Diese hatten nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) die Behörden verpflichtet, ihre Luftreinhaltepläne so zu verschärfen, dass die Schadstoff-Grenzwerte möglichst schnell eingehalten werden.

Das Stuttgarter Gericht hatte Fahrverbote für Dieselautos dabei als "effektivste" Maßnahme bezeichnet. Das Düsseldorfer Gericht urteilte, Fahrverbote müssten "ernstlich geprüft" werden. Die Bundesländer argumentieren, es gebe Rechtsunsicherheiten und es fehle eine bundesweit einheitliche Regelung.

Eine Signalwirkung hätte es vor allem, wenn das Bundesverwaltungsgericht die Revisionen zurückweist. Damit wären die Urteile der Vorinstanzen rechtskräftig. Ein solches Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wäre das politisch mit Abstand folgenreichste. Die Richter in Leipzig würden damit faktisch den Weg frei machen für Fahrverbote. Ob es diese dann auch gibt, liegt aber an den einzelnen Städten und Bezirksregierungen. Einen Automatismus gibt es nicht. Es könnte noch Wochen oder Monate dauern, bis Fahrverbote wirklich in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufgenommen werden