Fahrverbote mit Nebenwirkung Warum jetzt goldene Zeiten für Autokäufer möglich sind

Zur Großbildansicht REUTERS VW Passat beim Autohändler

Nach dem Leipziger Urteil zur Rechtmäßigkeit von Fahrverboten zeichnen sich zahlreiche finanzielle Vorteile für Autokäufer ab. So fordert die SPD-Fraktion eine Erhöhung der Umtauschprämien für alte Dieselautos.

"Die von den Herstellern gezahlten Kaufprämien für Neufahrzeuge müssen von den Unternehmen erhöht werden, da sich viele Besitzer älterer Fahrzeuge ansonsten keinen Neuwagen leisten können", heißt es in einem Brief der drei Fraktions-Vize Sören Bartol, Hubertus Heil und Matthias Miersch an die Bundestagsabgeordneten der SPD. Politik und Hersteller dürften die Verbraucher nicht im Regen stehen lassen.

Mit bis zu 10.000 Euro Prämie wollen der VW -Konzern, Daimler , BMW und Ford Autobesitzer dazu bringen, ältere Diesel verschrotten zu lassen und sich sauberere Neuwagen zuzulegen. Die Aktion läuft noch bis Ende März, die Konzerne haben die Laufzeit schon einmal verlängert.

Das sind die schlimmsten Diesel-Dreckschleudern Platz 10: Hyundai Tucson 2.0 CRDi Premium Allrad



Der fesche SUV aus Korea sammelt seine (wenigen) Punkte durch einen noch halbwegs passablen Spritverbrauch von um sechs bis sieben Liter. In Sachen Schadstoffe versagt der Wagen völlig, besonders der Stickoxid-Ausstoß ist hoch.



ADAC-Umweltpunkte: 16 (von maximal 110)



Quelle: ADAC 2018 Platz 9: BMW X3 xDrive20d Steptronic



Der BMW hat ein Stickoxid-Problem. Doch auch der ermittelte CO2-Ausstoß von 214 Gramm CO2 pro Kilometer ist im Jahr 2018 unterirdisch schlecht.



ADAC-Umweltpunkte: 16 (von maximal 110) Platz 8: Ford Galaxy 2.0 TDCi Start/Stopp Titanium



Der freundliche Familienvan ist in Wirklichkeit ein Abgas-Monster: Satte 578 Milligramm Stickoxid entwichen pro Kilometer aus dem Auspuff - ein Vielfaches vom Grenzwert. Der Wagen zeigt - auch Euro6-Diesel sind meist wahre Dreckschleudern.



ADAC-Umweltpunkte: 14 (von maximal 110) Platz 7: Citroen Spacetourer M BlueHDi 150 Start & Stop Shine



Dem Großvan ist angesichts mieser Schadstoff-Werte immerhin zu Gute zu halten, dass er bis zu 8 Personen transportieren kann. Pro beförderte Person gerechnet, relativiert sich das schlechte Abschneiden dann etwas.



ADAC-Umweltpunkte: 11 (von maximal 110) Platz 6: Ford Edge 2.0 TDCi Bi-Turbo Start/Stopp Titanium 4x4 Powershift



Schnittig und dreckig - hier kommt der Midsize-SUV von Ford. Am Motor haben die Kölner offenbar gespart. Vor allem die Kohlenmonoxid-Werte sind hoch.



ADAC-Umweltpunkte: 9 (von maximal 110) Platz 5: Subaru Forester 2.0D Sport Lineartronic



Der Geländewagen ist ein wahres Stickoxid-Ungeheuer auf Rädern - obwohl er (angeblich) die Abgasnorm Euro6b erfüllt. Aus dem Auspuff kommen 2022 Milligramm NOx pro Kilometer. Erlaubt sind gerade 80.



ADAC-Umweltpunkte: 8 (von maximal 110) Platz 4: Renault Koleos dCi 175 Initiale Paris 4WD Xtronic



Üble neun Liter Sprit schluckt der Allrad-SUV auf der Autobahn - ein verheerendes Ergebnis im ADAC-Test. Die offiziellen Angaben liegen Lichtjahre niedriger.



ADAC-Umweltpunkte: 2 (von maximal 110) Platz 3: SsangYong Korando 2.2 e-XDi 220 Sapphire 4WD Automatik



Der Koreaner verstört ebenfalls mit extremem Spritdurst. Wenn es ein Beispiel braucht, dass Diesel-Autos keineswegs effizient sein müssen - hier ist es.



ADAC-Umweltpunkte: 1 (von maximal 110) Platz 2: Nissan NP300 Navara Double Cab 2.3 dCi N-Connecta 4x4



Die Null steht bei Nissan - auf vier Rädern. In Sachen Umweltweltfreundlichkeit ist der Pickup ein Totalausfall.



ADAC-Umweltpunkte: 0 (von maximal 110) Platz 1: Isuzu D-Max 1.9 Diesel Double Cab Premium+ 4WD Automatik



Trauriger Spitzenplatz für Isuzu. Der Japaner ist wie viele andere Fahrzeuge in diesem Ranking eine rollende Gesundheitsgefahr, legalisiert vom Gesetzgeber und schläfrigen Kontrolleuren. Ganz nach vorn schiebt er sich mit dem CO2-Ausstoß von 278 Gramm pro Kilometer. Zugleich kommen ungefähr zehnmal soviel Stickoxide aus dem Auspuff wie erlaubt.



ADAC-Umweltpunkte: 0 (von maximal 110)

Am Dienstag hatte das Bundesverwaltungsgericht geurteilt, dass Fahrverbote für ältere Diesel zulässig sind, wenn die Grenzwerte für Luftverschmutzung anders nicht schnell einzuhalten sind. Kommunen und Umweltschützer fordern eine blaue Plakette für relativ saubere Autos, mit der Städte die Beschränkungen einheitlich regeln und kontrollieren könnten.

Goldene Zeiten könnten auch für Käufer von Elektroautos anbrechen. Für die kommende Legislaturperiode hat die SPD eine Verdoppelung der Kaufprämie auf 8000 Euro ins Spiel gebracht.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt dürften zudem mehr Diesel-Autos zum Schnäppchenpreis auftauchen. "Allein die Möglichkeit von Fahrverboten wird das Vertrauen in die Technologie weiter schwächen und die Gebrauchtmarktpreise purzeln lassen", erklärt Peter Fuß, Autoexperte von der Beratungsfirma EY.

Wer nicht in Städten unterwegs ist, die von Fahrverboten betroffen sein könnten, darf auf satte Ersparnisse hoffen. Zudem sind ja auch Hardware-Updates für die Abgasreinigung im Gespräch, die die Hersteller oder der Staat bezahlen.

Zuletzt hatte die Preise für gebrauchte Dieselfahrzeuge laut dem Verbraucherportal Verivox allerdings noch stagniert. Dagegen wurden Benziner um 4,3 Prozent deutlich teurer.

