Tesla-Chef Elon Musk

Der prominente Leerverkäufer Andrew Left hat den E-Autohersteller Tesla mitsamt CEO Elon Musk verklagt. Der Investor argumentiert, Musk habe die Pläne, Tesla von der Börse zu nehmen, mit betrügerischen Absichten inszeniert. Ziel sei gewesen, Investoren zu "verbrennen", die auf den fallenden Aktienkurs von Tesla gesetzt hatten. Den Börsenabgang hat Musk mittlerweile wieder zurückgezogen.

In der am Donnerstag eingereichten Sammelklage heißt es, Musks Verbreitung falscher und irreführender Informationen schade nicht nur Leerverkäufern, sondern auch Investoren, die auf den steigenden Kurs von Tesla setzten. Der Autohersteller reagierte nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Klage von Andrew Left ist eine von mindestens sieben, die sich gegen Elon Musk richten. Sie alle wurden eingereicht, nachdem der Tesla-Chef am 7. August auf Twitter bekannt gab, dass er Tesla für 420 Dollar pro Aktie von der Börse nehmen könnte. Für die Transaktion in Höhe von 72 Milliarden Dollar sei die "Finanzierung gesichert".

Die Tweets trieben den Teslakurs im Vergleich zum Handelsende am Vortag um mehr als 13 Prozent nach oben. Musk nahm seinen Plan dann am 24. August öffentlich zurück. Zuvor waren Zweifel aufgekommen, ob die Finanzierung für den Deal tatsächlich stehe. Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC untersucht den Fall.

Musk habe "künstlich mit objektiv falschen Tweets manipuliert"

Leerverkäufer leihen sich Aktien, von denen sie glauben, dass sie überteuert sind. Sie verkaufen die Papiere dann und hoffen, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen zu können, um so einen Gewinn zu erzielen. Sie setzen also auf fallende Kurse.

Tesla ist ein beliebtes Ziel der Leerverkäufer. Elon Musk hat gegen die Investoren in der Vergangenheit bereits häufig auf Twitter geschossen.

Kläger Left ist der Meinung, dass Musk mit seinem Verhalten gegen die Bundeswertpapiergesetze verstoße. "Der Angeklagte Musk hat den Preis von Tesla-Wertpapieren künstlich mit objektiv falschen Tweets manipuliert", so Left. In den folgenden Tagen nach den Tweets sei das betrügerische Vorhaben aufgedeckt worden. Konkret bezieht sich Left auf die Zeit zwischen dem 7. und dem 17. August, in der er für mehrere Millionen Dollar Tesla-Aktien ge- und verkauft haben will.

Andrew Left ist Gründer von Citron Research und bekannt als aktivistischer Investor, dessen Berichte über Unternehmen häufig die betreffenden Aktienkurse nach unten ziehen. Er gehörte zu den ersten Leerverkäufern, die den kanadischen Pharmakonzern Valeant öffentlich angriffen. Left bezeichnete das Unternehmen als "Pharma Enron", angelehnt an den gescheiterten Energiekonzern. Kurz darauf stürzte Valeant an der Börse ab, da der Verdacht der Bilanzmanipulation aufkam. Valeant heißt heute Bausch Health Companies und hat massiv an Wert verloren.

Kritik an Musk

Musk steht nicht nur wegen der Börsenabgangsepisode in der Kritik. Der "New York Times" gab der CEO ein Interview, indem er von dem "schlimmsten Jahr seiner Karriere" und der Überlastung sprach. Er sagte, regelmäßig starke Schlafmittel zu nehmen. Das Medikament Ambien kann abhängig machen und die mentale Leistung schwächen. Am Freitag sorgte nun ein Radiointerview mit Musk für Aufsehen, bei welchem der CEO sich beim Rauchen eines Joints (2:10:15) hat filmen lassen.

In Kalifornien ist das nicht illegal. Allerdings empfinden viele Musks Verhalten als ausfällig: Gerade erst beschimpfte er einen Taucher erneut, der Kinder in Thailand aus einer Höhle gerettet hatte und nannte ihn "Kindervergewaltiger". Den Buzzfeed-Journalisten, der Musks E-Mail mit den Beschimpfungen veröffentlichte, bezeichnete er als "verdammtes Arschloch".

