Martin Eberhard baut SF Motors zum Tesla-Fighter auf Die späte Rache des Tesla-Gründers an Elon Musk

Zur Großbildansicht imago/ZUMA Press Hat noch eine Rechnung mit Elon Musk offen: Tesla-Mitgründer Martin Eberhard im März 2008

Martin Eberhard hat eine Menge guter Gründe, Elon Musk nicht zu mögen. Der Elektroningenieur ersann den Namen Tesla Motors für jenes Elektroauto-Startup, das er im Juli 2003 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Marc Tarpenning gründete.

Eberhard hatte die Idee, Laptop-Akkus im ersten Tesla-Roadster einzubauen. Den Software-Millionär Elon Musk holte Eberhard einst selbst als Geldgeber an Bord. Doch bereits 2007 drängte Musk ihn aus dem Unternehmen und schwang sich selbst zum Tesla-CEO auf.

17





Eberhards Wut darüber saß tief. Er verklagte Musk wegen Verleumdung. Eine Zeitlang betrieb er ein Blog, in dem er dokumentierte, wie schlecht Musk seine Untergebenen angeblich behandelte. Doch in den vergangenen Jahren wurde es still um Eberhard, der vor der Tesla-Gründung bereits mit einem E-Book-Unternehmen Millionen verdient hatte.

Zwei Jahre lang arbeitete Eberhard für Volkswagen als oberster Elektroauto-Entwickler in Nordamerika. Seit2013 investiert er gemeinsam mit dem ebenfalls bei Tesla ausgeschiedenen Tarpenning in Startups. Vor eineinhalb Jahren hat der Ingenieur InEVit gegründet, ein Startup, das Batteriemodule und Antriebsstränge für Elektroautos entwickelt.

8





Doch nun kehrt Eberhard auf die große Autobühne zurück - und bringt sich direkt gegen Tesla Motors in Stellung. Mitte Oktober hat ein Unternehmen namens SF Motors Eberharts Startup InEVit übernommen. Mit SFs Übernahme von InEVit ist er nun zum Chief Innovation Officer von SF aufgestiegen, zudem fungiert er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Bereits vor der InEVit-Übernahme war Eberhard als strategischer Berater für SF Motors tätig.

SF sichert sich still die Bausteine für die E-Auto-Produktion

SF wiederum ist eine Tochterfirma der Chongqing Sokon Industry Group, die von der chinesischen Regierung Anfang 2017 eine Produktionslizenz für den Bau von Elektroautos erhalten hat. Das sieht zunächst mal nach einem weiteren der zahlreichen Elektroauto-Startups aus China aus, die vielfach mit großen, nicht eingelösten Versprechen aufgefallen sind. Wie etwa Faraday Future, das einst eine milliardenteure Elektroauto-Fabrik in Nevada hochziehen wollte und nun offenbar vor dem Bankrott steht. Oder Lucid Motors, das zwar ein schickes Elektroauto-Konzept präsentiert hat, aber offenbar nach wie vor auf der Suche ist nach Geldgebern für ein geplantes Werk.

Folgen Sie Wilfried Eckl-Dorna auf twitter @Wilfried Eckl-Dorna folgen

Im Gegensatz dazu geht SF Motors vorsichtiger vor - und weniger marktschreierisch. Statt ein Showcar bei Automessen herumzureichen, hat das zwei Jahre alte Startup im Verborgenen gearbeitet. SF hat in den vergangenen Monaten ein Forschungszentrum in der Nähe von Detroit errichtet und einen eher bescheidenen Firmensitz in Kalifornien.

Zahlreiche ehemalige Tesla-Manager sind Berichten zufolge nun auf SFs Lohnliste zu finden. Zudem hat SF wohl auch mehrere ehemalige Faraday Future-Mitarbeiter an Bord geholt. Faraday ist wegen Geldproblemen in schweren Turbulenzen und kämpft mit dem Exodus zahlreicher Topmanager, wie manager magazin vor kurzem berichtete. Rund 150 Leute sollen aktuell für SF Motors arbeiten.

Vor wenigen Tagen hat SF für 110 Millionen Dollar ein US-Autowerk im US-Bundesstaat Indiana übernommen, in dem einst der Geländewagen Hummer gefertigt wurde. Rund 30 Millionen Dollar will SF investieren, um die Fabrik für die Produktion von Elektroautos vorzubereiten - eine vergleichsweise geringe Summe für den Aufbau einer eigenen Elektroauto-Produktion.

Seite 1 von 2 1. Teil: Die späte Rache des Tesla-Gründers an Elon Musk

Die späte Rache des Tesla-Gründers an Elon Musk 2. Teil: Geld von aufstrebendem chinesischen Autobauer - statt Finanzinvestoren