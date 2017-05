In Norwegen hatte sich der E-Auto-Boom schon 2016 fortgesetzt, der Marktanteil stieg von 22 auf 29 Prozent. Auch Belgien, Schweden und Österreich verzeichneten klare Elektroauto-Zuwächse. Deutliche Rückgänge gab es wegen geänderter Förderbedingungen in den Niederlanden und Dänemark. In Deutschland kam der Markt trotz Kaufprämie nicht in Schwung, wie der Vergleich mit 2015 zeigt...