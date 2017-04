LeSee: Es fährt per Elektroantrieb, großteils autonom, und seine Insassen können ständig auf die Medieninhalte der Mutter zugreifen: So stellt sich das chinesische Medienunternehmen LeEco das ideale Fahrzeug vor. Das versuchen die Chinesen auch gleich selbst zu entwerfen. In Produktion soll es noch in diesem Jahr gehen ...