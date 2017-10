Wettlauf um Batterieproduktion für Elektroautos Diese Firmen wollen Europas erste Gigafactory bauen

Zur Großbildansicht Ford Batteriefertigung bei Ford in den USA

Die Automobilbranche steht unter Strom: Volkswagen Börsen-Chart zeigen will bis 2025 50 Elektroauto-Modelle und 30 Plugin-Hybridautos anbieten. Daimler Börsen-Chart zeigen bastelt an einer eigenen Elektroauto-Marke, BMW Börsen-Chart zeigen will sein Angebot an Elektroautos ebenfalls ausweiten, Tesla drängt mit seinem Einstiegsfahrzeug Model 3 nach Europa - und japanische Hersteller ebenfalls.

Bisher stammen die Zellen für Elektroauto-Akkus von japanischen und koreanischen Herstellern, die diese in Werken in Asien produzieren ließen. Doch Batteriezellen sind schwer und aufwändig zu transportieren. Wer es ernst meint mit der Elektromobilität, muss daher in Europa eigene Zellwerke aufbauen. Das fordern auch immer mehr Manager und Politiker, auch auf EU-Ebene. Es stehen Arbeitsplätze und Wertschöpfung auf dem Spiel.

Inzwischen hat das Rennen um die Pole Position aber bereits begonnen: Wer baut Europas erste Batterie-Gigafabrik? Zuletzt haben asiatische Batteriespezialisten schon Spatenstiche gesetzt. Doch auch Startups wittern Chancen: Gerade hat das schwedische Unternehmen Northvolt seine Entscheidung über einen Produktionsstandort verkündet, ein deutsches Konsortium hat ebenfalls Großes vor. Wir stellen die wichtigsten Player im großen europäischen E-Autoakku-Monopoly vor.