Reine Elektroauto-Flotte vorgesehen VW greift Car2Go und Co. mit eigenem Carsharing-Dienst an

Zur Großbildansicht Volkswagen So sollen die Elektroautos von VWs neuem Carsharing-Dienst We aussehen

Die Mietautos lassen sich per App suchen und buchen - und sind in größeren Städten für Kurzzeit-Automieten durchaus beliebt: In Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln oder München nutzen bereits hunderttausende Kunden Carsharing-Angebote von Autokonzernen wie Daimler (Car2Go) oder BMW (DriveNow).

Deutschlands Autoriese Volkswagen hielt sich beim Carsharing bislang sehr zurück: VWs erster Gehversuch fürs Autoteilen in Hannover namens Quicar wurde bereits 2016 eingestellt. Die Kurzzeit-Mieten versprechen keine großen Profite, ließ der Konzern immer wieder durchblicken. Doch diese Haltung ändert sich nun offenbar drastisch - mit der Elektroauto-Offensive des Konzerns und dem erklärten Ziel, zum führenden Mobilitätsanbieter zu werden.

Denn nun will auch der Volkswagen-Konzern ein Stück vom wachsenden Carsharing-Markt abhaben. Bereits im kommenden Jahr will VW in Deutschland mit einem neuen Carsharing-Dienst namens "We" starten. "Wir sind der Überzeugung, dass der Carsharing-Markt noch Potenzial hat", sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann am Mittwoch in Berlin. Die Flotte des neuen Angebots soll komplett aus Elektrofahrzeugen bestehen. Im Jahr 2020 will der Autobauer das Angebot auch auf europäische, nordamerikanische und asiatische Metropolen ausdehnen.

Spätstart im Carsharing-Geschäft

Volkswagen will über Kundenplattform nicht nur Elektroautos, sondern auch andere Fahrzeuge auf Abruf anbieten. Beispiele könnten Elektro-Roller und E-Tretroller sein. "Damit entlasten wir Stadträume auf intelligente Art", sagte Stackmann. VW will mit dem Service die Angebote der Konzernmarke Moia ergänzen, die vorwiegend auf Sammelshuttles und Fahrdienstvermittlung setzt und damit zuerst in Hannover und Hamburg punkten will.

Volkswagen ist spät dran mit großangelegtem Carsharing. Daimler mit Car2go und BMW mit Drivenow sind seit Jahren die Platzhirsche in Deutschland und legen ihre Mobilitätsdienstederzeit komplett zusammen - wie manager magazin bereits vor einigen Monaten berichtete. Die Deutsche Bahn ist mit dem stationsgebundenen Flinkster im Geschäft.

VW ist an mehreren Mobilitätsunternehmen weltweit beteiligt oder kooperiert mit solchen, die Carsharing anbieten. Unter Ex-Chef Matthias Müller hatte der Volkswagen-Konzern das Ziel ausgegeben, zu einem weltweit führenden Mobilitätsanbieter werden zu wollen.

