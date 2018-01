VW E-Up vs. VW Up



Kosten über 15.000 Kilometer Laufleistung im Jahr:



VW E-Up (Elektro): 37,4 Cent pro Kilometer



VW Up 1.0 BMT high Up ASG (Benzin): 30,7 Cent pro Kilometer



Kostensieger im Antriebs-Vergleich: Benzin. Beim Up zeigt sich: Kleine Elektroautos schneiden im Vergleich mit konventionellen Konkurrenten schlecht ab. Haupursache: Der hohe Kaufpreis-Unterschied. Der E-Up kostet happige 26.900 Euro vor Abzug der Kaufprämie, der Konkurrent nur 14.555 Euro.