Rückabwicklung von Elektroauto-Kaufprämie Hunderte deutsche Tesla-Käufer müssen Bonus zurückzahlen

Zur Großbildansicht Tesla Motors Tesla Model S: Kunden, die eine deutsche Billigvariante gekauft haben, müssen nun Umweltbonus zurückzahlen

10





Böse Sommerüberraschung für etwas mehr rund 800 Tesla-Käufer, die in Deutschland eine besonders günstige Version der Elektrolimousine Model S gekauft haben: Sie müssen jeweils 2000 Euro Umweltbonus an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) zurückzahlen.

Denn das für die Beantragung und Auszahlung der Prämie zuständige Bafa beginnt laut eigener Mitteilung vom Dienstag damit, den Bundesanteil des Bonus zurückzufordern. Diese 2000 Euro gewährte und gewährt das Amt nur, wenn der Hersteller den gleichen Betrag drauflegt, womit sich der maximale Umweltbonus für ein reines Elektroauto auf 4000 Euro belaufen kann.

Betroffen davon sind all jene Tesla-Kunden, die vor dem 6. März 2018 ein Tesla Model S erworben und bei der Bafa die Elektroauto-Kaufprämie beantragt und ausgezahlt bekommen haben. Laut Darstellung der Behörde wurde der Umweltbonus für rund 800 Tesla Model S-Käufer bereits bewilligt. Diese Käufer kassierten 2000 Euro Kaufprämie vom Staat, wenn sie bei der Antragstellung den Herstelleranteil in gleicher Höhe nachweisen konnten. Auf jeden Fall müssen die Käufer den Bundesanteil des Bonus an das Amt zurückzahlen. Ob und wie das möglicherweise auch für den Herstelleranteil des Bonus gilt, war am Dienstagabend unklar. Darüber hinaus wird die Behörde rund 250 weitere Umweltbonus-Anträge von Tesla-Model-S-Käufern nun ablehnen.

Hintergrund des Ganzen ist eine Trickserei auf Tesla-Seite. Denn die Kaufprämie der Bafa soll nur für Elektrofahrzeuge ausbezahlt werden, die maximal 60.000 Euro netto Listenpreis kosten. Der Listenpreis von Teslas Model S lag da zuerst deutlich darüber. Wie manager-magazin.de berichtete, bot Tesla ab November 2016 aber in Deutschland plötzlich ein stark abgespecktes Basismodell für 58.000 Euro an. Bei dem Fahrzeug ließen sich zahlreiche Funktionen nachträglich freischalten - gegen jeweils ein paar tausend Euro Aufpreis.

Frist bis Anfang Juli verstrich "ergebnislos"

Folgen Sie Wilfried Eckl-Dorna auf twitter @Wilfried Eckl-Dorna folgen

Damit konnten Käufer eines Tesla Model S dann ebenfalls einen Umweltbonus beantragen. Im Herbst 2017 bestätigten sich jedoch Hinweise, dass dieses angebotene Basismodell nicht ausgeliefert werden konnte. Die Folge: Die Bafa strich Teslas Basisangebot am 30. November 2017 von der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge.

Seither, so schreibt die Bafa, wollte die Bafa eine einvernehmliche Lösung mit Tesla für jene Kunden erreichen, die das Basismodell bestellt und die Umweltprämie beantragt hatten. Die Bafa habe Tesla eine Frist bis Anfang Juli 2018 gegeben, um einen Lösungsvorschlag zu entwickeln. "Von diesem Angebot hat der Hersteller keinen Gebrauch gemacht. Die Gespräche mit Tesla sind daher leider ergebnislos verlaufen", schreibt die Behörde. Deshalb müsse jetzt "aufgrund der Vorgaben des Verwaltungsrechts und des Haushaltsrechts die Rückabwicklung der Kaufprämie erfolgen."

In einem Punkt scheint sich die Behörde aber mit Tesla geeinigt zu haben: Tesla Model S-Fahrzeuge, die ab dem 6. März 2018 bestellt wurden, sind nach Bafa-Darstellung förderfähig - für sie kann der Umweltbonus beantragt werden.

Eine offizielle Stellungnahme von Tesla Deutschland steht noch aus. manager-magazin.de konnte die zuständige Pressesprecherin vorerst telefonisch nicht erreichen.